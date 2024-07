Esclusivo e raffinato: scopri il mondo di Stravecchio, il brandy d'eccellenza

Il nome Fratelli Branca Distillerie, molto spesso, è associato a prodotti iconici come Brancamenta e Fernet-Branca, che dominano il settore a livello mondiale grazie alla loro tradizione, ad una storia antica e affascinante e alla popolarità delle categorie “amari” e “liquori”.

Tuttavia, c'è un altro prodotto di questa rinomata azienda che merita di essere celebrato e apprezzato: parliamo di Stravecchio, un’eccellenza che si rivolge a un pubblico di intenditori e appassionati di brandy di qualità, e sul quale è doveroso fare un piccolo approfondimento.

Stravecchio Branca nasce nel 1888 quando Fratelli Branca Distillerie, nota per la sua capacità di cogliere le tendenze e soddisfare le necessità del pubblico di consumatori, decise di intraprendere la produzione di cognac per rispondere al crescente interesse per i distillati di vino. Ben presto il prodotto divenne di successo e iniziò ad essere esportato sui mercati internazionali divenendo un’icona dell’eccellenza italiana nel mondo.

Come per tutti i prodotti di Fratelli Branca Distillerie, anche Stravecchio è sottoposto ad un processo di lavorazione complesso e meticoloso in cui la qualità delle materie prime è la vera protagonista: i vini selezionati vengono distillati, a circa 80 gradi alcolici, in un procedimento che racchiude tre momenti fondamentali che permettono di generare il cuore, la parte centrale della distillazione, dove sono condensati gli aromi più fragranti e pregiati.

Una volta terminato il processo di distillazione si passa alla fase di invecchiamento, una parte cruciale della produzione. In questa fase, infatti, l’acquavite di vino deve maturare per almeno altri 12 mesi in botti di rovere che donano a Stravecchio la giusta tonalità cromatica e il gusto caratteristico, ricco di aromi e sapori.

Una delle grandi protagoniste di questa fase è la Botte Madre, conosciuta anche come Magnamater, la pregiata botte custodita nello stabilimento di Milano, che, con una capacità di 84.000 litri, è una tra le più grandi e imponenti d’Europa.

Attraverso questo complesso processo produttivo, e nel corso degli anni, questo distillato si trasforma in un brandy classico ed elegante, caratterizzato da un colore ambrato con riflessi dorati e un intenso bouquet di vaniglia e frutta secca, adatto ad essere consumato liscio, ma anche utilizzato per la realizzazione di cocktail raffinati ed esclusivi in grado di soddisfare i palati più curiosi ed esigenti. Da grandi classici come l’Hanky Panky a creazioni moderne come il Brancamilano, Stravecchio Branca aggiunge un tocco di eleganza a ogni miscela e riesce con il suo gusto unico ad attirare l’attenzione tanto dei tradizionalisti quanto degli innovatori.

Per la sua storia antica e il suo meticoloso processo di lavorazione, Stravecchio Branca rappresenta l'eccellenza del passato combinata con i gusti moderni, un brandy d'autore capace di dare quel tocco di raffinatezza e spessore in più ad ogni momento.