Lotta al caporalato, in arrivo i fondi del Pnrr: "In Piemonte grandi progetti, potrebbero arrivare ancora più risorse"

"È importante avere qui da noi il prefetto Falco per mostrare la bontà del modello Saluzzo, ma anche per confermare il nostro impegno nella lotta al caporalato e alle storture in un sistema che ha bisogno di supporto e lavoratori per la raccolta. Si rafforza la collaborazione con il commissario e con il Governo". Così la vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, commenta la visita (tra Torino e il Cuneese) del prefetto Maurizio Falco, commissario straordinario del Governo per l’attuazione della misura del Pnrr finalizzata al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. "Non dobbiamo gestire l'emergenza anno dopo anno, ma serve un approccio strutturale che limiti ai minimi termini il fenomeno".