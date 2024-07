La bull run delle criptovalute è tornata? Le 5 migliori altcoin da comprare ora

Il mercato crypto è in forte ripresa, dopo le settimane di rosso che lasciavano presagire un ritracciamento più corposo e duraturo, il quale non è ancora completamente da escludere. Allo stato attuale delle cose però, è tornato l'ottimismo generale e tutti iniziano a comprare.

Bitcoin è in rialzo di oltre 10 punti percentuali negli ultimi 7 giorni, con le altcoin che hanno prestazioni da ottime a eccezionali a seconda dei casi. Sebbene nuovi massimi siano ancora relativamente lontani, oggi è molto più facile immaginare che si verifichino nel breve termine rispetto ad appena una settimana fa.

Questo per via degli eventi di sabato in Pennsylvania, dove un ragazzo di 20 anni ha cercato di assassinare Donald Trump durante uno dei suoi comizi per la corsa alla presidenza. Sopravvissuto e immortalato in foto eroiche, Trump oggi appare come il favorito per la nomina a presidente e, con lui, porterebbe anche le sue politiche pro crypto.

Quindi, sulla base di questa prospettiva, l'ottimismo inonda il mercato. Quali sono le migliori crypto da avere per l'immediato futuro? Vediamone insieme 5.

Pepe Unchained (PEPU)

Iniziamo da una crypto che si trova oggi nella sua fase di prevendita e che, in questo periodo, sta mettendo insieme numeri pazzeschi. Pepe Unchained è una blockchain layer-2 che si aggancia a Ethereum e punta a dare a PEPE (meme coin dal grande successo) una sua blockchain.

Si tratta quindi di più di un semplice meme, ma di un progetto che vuole creare un universo per tutte le meme coin e non solo, dove i progetti possano essere portati avanti con la struttura adeguata e dedicata. In questo scenario, non stupisce che la ICO di PEPU stia racimolando circa 1 milione a settimana, avvicinandosi in questi giorni alla cifra di 4 milioni raccolti. Il prezzo, durante questa fase, è bloccato a 0.0084598 dollari.

WienerAI (WAI)

WienerAI è un’altra meme coin in fase di prevendita e con un capitale raccolto davvero importante. Si tratta di una piattaforma che unisce l'immagine di un cane salsiccia scienziato (la parte meme) con una piattaforma AI di consulenza finanziaria nel settore delle crypto.

Una volta avviata, l'IA sarà in grado di suggerire strategie d'investimento e proporre crypto gemme a chiunque richieda i suoi servizi. Un qualcosa di rivoluzionario che, come si può notare dai numeri, ha già attirato molti investitori. Infatti, a oggi, WAI ha già raccolto 7,5 milioni di dollari circa, mentre la prevendita (ormai agli ultimi giorni) continua a mantenere un prezzo fisso del token a 0.00073 dollari.

Sui (SUI)

Una blockchain layer-1 che ha avuto delle performance eccezionali appena nel recente passato. Con circa un 5x dai minimi prima di poi ritracciare come tutto il settore, oggi si trova in netta ripresa e sembra poter essere una delle crypto più "in palla" del momento.

La sua crescita negli ultimi 7 giorni è stata del 20%, questo rispetto al 10% di BTC ed ETH, ma anche decisamente migliore della maggior parte delle altcoin. Trattandosi di un layer-1 nuovo e con grande valore intrinseco, si prospetta per questo progetto un a capitalizzazione molto elevata nel prossimo futuro.

Ethereum Name Service (ENS)

ENS è un token che è stato bollato come "cruciale" da Vitalik Buterin stesso (il creatore di Ethereum) mentre parlava dell'ecosistema che gira intorno alla blockchain e di quali siano i progetti più importanti. Insomma, chi crede in Ethereum dovrebbe tenere d'occhio molto da vicino questo progetto, in quanto strettamente correlato.

Persino durante questa fase di mercato ribassista, ENS ha mantenuto il suo range di prezzo e si trova in un trend ascendente a livello di grafico. Ancora lontanissimo dai suoi massimi di 76 dollari e con una capitalizzazione davvero bassa (800 milioni), potrebbe essere una di quelle potenziali gemme nascoste pronte a esplodere.

Worldcoin (WLD)

Il nome di Sam Altman dice qualcosa? No? Egli è il creatore di ChatGPT, la prima piattaforma di intelligenza artificiale che ha letteralmente rivoluzionato il mercato tecnologico negli ultimi anni. Questo progetto porta anche la sua firma, sebbene sia un po' diverso.

Si tratta di una piattaforma per dare una identità digitale a chiunque la desideri, tramite scansione del volto e della retina. In questo modo, non sarebbero più necessari documenti o password nel mondo, ma basterebbe farsi un selfie. Al momento il prezzo si trova sul livello chiave di supporto dei 2 dollari, con il top assoluto di 10 dollari, quindi con grandi margini di crescita.