A fine settembre Torino diventa la capitale del tattoo

Torino capitale del tattoo. Dal 27 al 29 settembre torna Torino Tattoo Convention: più di 400 tatuatori da tutto il mondo, live show, dj set, contest e tutte le ultime novità a tema dedicate ai 15000 appassionati attesi alla kermesse. Tre giorni ricchi di inchiostro e divertimento per un evento rumoroso e affascinante, dedicato a tutti gli ink-addicted, ma anche a tutti i curiosi che vogliono respirare un’atmosfera fuori dagli schemi.



Annoverata tra le 10 fiere migliori in Europa e tra le tre migliori in Italia, la Torino Tattoo Convention rappresenta ancora una volta un’occasione imperdibile per vedere all’opera i grandi maestri italiani dell’inchiostro e per farsi realizzare un tatuaggio da professionisti internazionali, dalla Polonia alla Cina, dal Giappone al Canada.

Mahori, fine line, realistico, old school, blackwork, ad ognuno il suo tatuaggio…

Ad accompagnare gli appassionati per i tre giorni della Torino Tattoo Convention il ricchissimo programma dell’evento: live show, concerti e dj set.

Attesissimi i contest dedicati ai tattoo. Vere e proprie competizioni per premiare i tatuaggi più belli realizzati in convention.

Novità di quest’anno la sezione dedicata a manga, comics e anime: un mondo molto vicino a quello del tatuaggio che spesso ne ispira i soggetti.

