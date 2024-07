Le PMI piemontesi alla sfida delle comunità energetiche rinnovabili

Con l’obiettivo di promuovere la transizione verso fonti energetiche rinnovabili e sostenibili, Unioncamere Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte annuncia il lancio di CER PIEMONTE - Infodesk Imprese, un servizio dedicato proprio alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con sede in Piemonte, attraverso un supporto completo per valutare la possibilità di realizzare o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

Anche le piccole e medie imprese devono, infatti, poter avere un ruolo primario nel processo di transizione verso fonti rinnovabili e sostenibili.

Nell’ambito della creazione o adesione a una comunità energetica e/o all’autoconsumo collettivo, le piccole e medie imprese possono mettere a disposizione propri spazi (in primis i tetti) per condividere investimenti e benefici con altre imprese partecipanti, con privati cittadini o con enti pubblici che diventano parte della Comunità Energetica.

I recenti aggiornamenti legislativi hanno reso la sfida legata all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia uno scenario ancora più accessibile e conveniente e le imprese piemontesi potranno così avere tutti gli strumenti per intercettare le opportunità di risparmio e di sostenibilità legate a questo nuovo modello di collaborazione.

Il servizio, realizzato da Unioncamere Piemonte con il supporto tecnico di Fondazione Piemonte Innova e RSE – Ricerca e Sviluppo per l’Energia, parte dall’informazione e formazione sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, aiutando le imprese a comprendere i vantaggi e le opportunità, e si pone l’obiettivo di guidare le imprese attraverso gli incentivi disponibili per la partecipazione o costituzione di una CER.

Grazie a una guida online disponibile su www.cer-piemonte.it, il servizio accompagna le PMI in un percorso interattivo che porta l’utente al modello di configurazione più simile alle sue esigenze (sono stati modellizzati 12 casi che coprono le configurazioni più frequenti tra le micro e piccole imprese) e segnala anche gli incentivi e i finanziamenti disponibili per ogni tipo di modello.

È anche disponibile un infodesk – raggiungibile alla mail cer.piemonte@pie.camcom.it - con un team di esperti che fornirà un’assistenza personalizzata su tutto il territorio regionale, grazie alla collaborazione con le Camere di commercio.

CER PIEMONTE è completamente gratuito e rivolto esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese con sede in Piemonte.





Il Presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia, commenta: “Con grande entusiasmo, annunciamo oggi il lancio di CER PIEMONTE - Infodesk Imprese, un servizio innovativo dedicato alle micro, piccole e medie imprese con sede in Piemonte. Questo progetto, realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, rappresenta un passo importante verso la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili. Un futuro energetico sostenibile è alla portata di tutti noi. Siamo fiduciosi che CER PIEMONTE - Infodesk Imprese contribuirà a rendere questa visione una realtà per le nostre imprese”.

“Le Comunità energetiche rinnovabili sono un’opportunità chiave per il Piemonte – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Matteo Marnati – tant’è che la nostra regione è stata la prima a dotarsi di una legge specifica. Un’opportunità importante per contrastare la povertà energetica e migliorare l’autonomia sotto il profilo energetico ed economico, specialmente per le micro, piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell’economia della nostra regione. Un'opportunità, come quella offerta dal lancio di CER Piemonte – Infodesk Imprese, è di fondamentale importanza per affiancare le imprese nel percorso verso la transizione ecologica”.

Massimiliano Cipolletta, presidente Fondazione Piemonte Innova, conferma la priorità di supportare le MPMI verso la modernizzazione sostenibile, in ottica di doppia transizione: “Le CER sono un’occasione imperdibile per cambiare il modello di consumo, in particolare per il sistema dei comuni sotto i cinquemila abitanti, che è una delle nostre aree di attività. Siamo davvero grati e orgogliosi, in qualità di partner tecnici, di essere a fianco dei nostri fondatori e contributori Regione e Unioncamere Piemonte, insieme con RSE, in questo progetto che coniuga semplificazione e innovazione”.