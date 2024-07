Nichelino, lavori di riqualificazione in via Santi fino al 30 settembre: come cambia la viabilità

Nichelino, lavori di riqualificazione in via Santi: come cambia la viabilità

L'estate non è solo tempo di ferie ma anche di lavori di riqualificazione e sistemazione di strade e vie, messe a dura prova negli ultimi mesi dalle piogge continue. A Nichelino fino al prossimo 30 settembre (e comunque per tutta la durata dei lavori previsti, ndr) cambia la circolazione lungo via Santi.

Divieto di sosta e limite di 30 km/h

Gli interventi di riqualificazione, infatti, nel tratto compreso tra il fronte del chiosco e l’intersezione con via Spinelli cambia: viene istituito il divieto di sosta, con tanto di rimozione forzata per chi trasgredisce, su entrambi i lati del tratto interessato. Inoltre, ecco entrare in vigore il limite di velocità di 30 km/h in tutta l’area del cantiere, per evitare il rischio di incidenti causati da chi corre troppo.