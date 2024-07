Da Torino a Matera in bicicletta per i diritti delle lavoratrici e i lavoratori del Turismo

Nell’ambito della campagna “Mettiamo Il Turismo SottoSopra” promossa dalla Filcams Nazionale, parte il Filcams Ciclo Tour, un giro della riviera adriatica in bicicletta allo scopo di sensibilizzare su diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo.

“Mettiamo il Turismo SottoSopra” è la campagna che dall’anno scorso vede impegnata la Filcams in un tour nazionale, che passa per le località turistiche, per incontrare le lavoratrici e i lavoratori del turismo, discutere e confrontarsi con loro sui diritti da rivendicare nel settore, promuovere il lavoro legale e la corretta retribuzione.

Questa mattina, venerdì 19 Luglio 2024, alle ore 11 partirà dalla Camera del Lavoro di Torino in Via Pedrotti 5, il primo Filcams Ciclo Tour che arriverà a Matera il 2 agosto 2024.

Protagonisti di questo viaggio sono 2 funzionari della Filcams CGIL di Torino e un volontario dello SPI con la passione per la bicicletta che, quest’anno, hanno deciso di dedicare le loro ferie estive per prendere parte a questa azione simbolica.

La prima tappa del Filcams Ciclo Tour sarà ad Alessandria, dove saranno accolti dal Segretario Generale della Filcams CGIL del Piemonte e dalla CGIL di Alessandria.

Le tappe seguenti saranno: Rimini il 22 Luglio, Pesaro il 24 Luglio, Vasto il 29 Luglio; il 2 Agosto i nostri tre si incontreranno a Gravina di Puglia con la Segretaria Generale della Filcams di Matera, anch’essa appassionata ciclista, che si unirà a loro per l’ultima pedalata fino a Matera, dove saranno accolti dal camper della Filcams Nazionale e dalle compagne e compagni della Filcams e della Camera del Lavoro locali.