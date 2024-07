Autonomia differenziata, costituito a Nichelino il Comitato Referendario della zona sud di Torino

"La battaglia culturale e politica sarà condotta anche all’interno del consiglio regionale dal momento che la Giunta Cirio ha voluto già inviare la lettera di richiesta al Governo per le 9 materie non sottoposte ai LEP. Su questo, assieme alle altre forze di opposizione, come Alleanza Verdi Sinistra e come consigliera regionale del territorio darò battaglia”, ha promesso Cera. Dello stesso tenore le parole di Antonio Landolfi, Coordinatore circoli Pd della zona sud di Torino: "Riteniamo necessario mobilitarci per fermare un provvedimento legislativo che divide il Paese in tante piccole Patrie aumentando i divari territoriali e condannando il Paese all’irrilevanza Politica ed economica anche a livello Europeo".

Il calendario degli appuntamenti della raccolta firme

Per questo motivo CGIL, UIL, PD, AVS, M5S, RC, AMPI, ARCI, CIRCOLO DRAVELLI, CIRCOLO PRIMO MAGGIO di Moncalieri e Nichelino, danno il via alla raccolta firme sul Territorio a partire da sabato 20 luglio in coda alla conferenza stampa e nelle seguenti date: