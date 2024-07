Alle Ogr si insedia il Consiglio Regionale Cirio bis: l'anguria pro-Palestina tra i banchi con AVS [FOTO]

Protesta pro-Palestina

Alice Ravinale ha deciso di spingersi ancora oltre, portando le rivendicazioni della Palestina nella prima seduta. La consigliera regionale di AVS ha infatti deciso di indossare degli orecchini a forma di anguria: il frutto infatti è rosso, verde, bianca e nera. Proprio come la bandiera palestinese. In più l'anguria è coltivata da millenni in Medio Oriente.

Quando Israele nel 1967 decise di sopprimere la bandiera della Palestina, per aggirare l'ostacolo del divieto sul vessillo si decise di esporre delle fette di anguria. " A Gaza - commenta Ravinale - è in corso un genocidio e nella Cisgiordania illegalmente occupata aumentano le violenze israeliane: questo è solo un piccolo gesto simbolico, lo so, ma anche oggi era giusto ricordare che il silenzio del nostro Governo è complice di tutto ciò ".

Nicco eletto Presidente Consiglio Regionale

Durante la seduta Davide Nicco è stato eletto presidente del Consiglio Regionale con 51 voti: è la prima volta nella storia di Palazzo Lascaris che questa figura viene eletta all'unanimità. "Questo - ha commentato Nicco - mi fa piacere: è una fiducia che cercherò di ricambiare, gestendo l'aula il meglio possibile".

"Saranno cinque anni impegnativi: i piemontesi hanno dato alla nostra maggioranza molti voti: dobbiamo realizzare in pieno programma, a partire dalla sanità. Le liste d'attesa sono inaccettabili, ma il nuovo assessore sta già lavorando pancia a terra".

Vicepresidenti e segretari

Sono stati nominati vicepresidenti Franco Graglia per la maggioranza e Domenico Ravetti per la minoranza. Sono stati eletti Segretari Fabio Carosso e Mario Castello per la maggioranza, entrambi con 30 voti. Per la minoranza entra Valentina Cera con 19 preferenze.

"Il Consiglio - ha commentato Cera - è il cuore, il centro entro il quale si esplicita a livello istituzionale la vita delle piemontesi e dei piemontesi. Un funzionamento fluido, efficiente e regolare di tale organo è premessa per operare al meglio tale fondamentale funzione".

"In tal senso la rappresentanza delle minoranze in seno all’ufficio di presidenza è premessa fondamentale per garantire piena condivisione delle scelte" conclude la consigliera di AVS.