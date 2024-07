Due startup torinesi selezionate alla MCE 4x4, l'iniziativa dedicata all'innovazione per la mobilità sostenibile

Il 9 ottobre si terrà la nona edizione di MCE 4x4-Glocal Connections a cui parteciperanno le 16 startup vincitrici della call di MCE 4x4, la principale iniziativa italiana dedicata all’Open Innovation per la mobilità innovativa e sostenibile, che potranno incontrare le imprese corporate in momenti B2B volti alla contaminazione di idee e alla promozione di partnership e collaborazioni.

Il Comitato Scientifico di MCE 4X4 2024 che ha scelto le 16 startup ha visto la partecipazione di: Gioia Ghezzi, vicepresidente Assolombarda; Federico Chiarini, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda; Vittoria Gozzi, vicepresidente Confindustria Genova; Barbara Graffino, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino; Alvise Biffi, consigliere Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Giovanni Mondini, membro di Giunta Camera di commercio di Genova; Alberto Barberis, consigliere Camera di commercio di Torino; Stefano Venturi, presidente Cefriel; Gianmarco Montanari, direttore Centro nazionale per la Mobilità sostenibile MOST; Ilaria Tagliavini, head of Operations Innovation, Education and Communication EIT; Giorgio Ciron, direttore InnovUP; Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs, UniCredit; Emil Abirascid, direttore Startup Business (presidente Comitato Scientifico).

La call, quest'anno estesa anche a livello internazionale, ha riscontrato notevole interesse, confermando un ecosistema dell’innovazione molto attivo e dinamico: hanno infatti partecipato 88 startup tra nazionali e internazionali con progetti che ruotano intorno ai servizi alle persone in movimento, alla sicurezza fisica e dei dati digitali, alla movimentazione green e sicura delle merci, al tema dell’energia verde.

Il titolo dell'edizione 2024 di MCE4x4, Glocal Connections, racconta un’iniziativa che nasce a livello locale ma che ora si estende anche all’ambito sovraregionale e internazionale, stimolando la forza delle connessioni che si possono creare grazie all’Open Innovation. Racconta anche di una importante crescita nella rete di istituzioni ed enti che la supportano, e di una visione che si amplia. L’MCE 4X4 2024 vede infatti i promotori storici, Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, affiancati da Unione Industriali Torino, Confindustria Genova e le rispettive Camere di commercio. Una rete che si rafforza e cresce, con l’obiettivo di guardare, in ottica di eco sistema, al nordovest del Paese, un triangolo in cui risiedono il 35% delle startup italiane attive nel campo della mobilità e che è il centro nevralgico delle imprese manifatturiere del Paese. La scelta di ampliare l’ambito territoriale è proprio legata alla necessità di rilanciare la crescita e valorizzare lo spirito pionieristico di un mercato della mobilità sostenibile e innovativa, a partire dalle tre città metropolitane di Milano, Torino e Genova.

I diversi momenti dell’evento del 9 ottobre, tutto digitale, sono una Virtual exhibition, in cui le startup potranno esporre i propri prodotti e le loro soluzioni innovative, un Virtual elevator pitch in cui le imprese avranno l’occasione di presentarsi alle imprese corporate, e numerosi Virtual tandem meeting, incontri di 20 minuti ciascuno tra imprese corporate e start-up e tra imprese corporate fra loro, finalizzati a favorire partnership e collaborazioni. Un’importante occasione di fare rete, favorire connessioni e mettere a fattor comune la spinta all’innovazione Le iscrizioni, per le imprese corporate, saranno aperte fino al 6 settembre a questo link di registrazione. Queste le start-up selezionate, nei quattro diversi ambiti di sfida proposti People, Data & Security, Logistic ed Energy.

MCE 4X4 PEOPLE

ALOE si posiziona come una soluzione innovativa di micromobilità per il settore turistico, combinando tecnologie IoT con l'intelligenza artificiale. Le e-bike, equipaggiate con sensori IoT, monitorano continuamente variabili come il traffico, preferenze del profilo, le condizioni meteorologiche e i comportamenti di guida degli utenti. Questi dati vengono trasmessi in tempo reale all'algoritmo di intelligenza artificiale, che li analizza per generare percorsi ciclabili ottimizzati.

BUFAGA ha presentato un dispositivo intelligente che può essere montato sulla parte superiore di qualsiasi mezzo di trasporto. Il suo scopo è rimuovere gli inquinanti dall'aria esterna, raccogliendo dati grazie alla tecnologia IoT. Offrono ai clienti un servizio per compensare le emissioni dei loro viaggi, che comprende: hardware, software e assistenza. L'hardware contiene una tecnologia di filtraggio in grado di trattenere il particolato dall'aria; il software è fornito per la raccolta e la visualizzazione dei dati (IoT); l'assistenza è responsabile della manutenzione dell'hardware.

EVOLVO (Torino) ha brevettato e realizzato un dispositivo IoT che viene inserito all'interno di una Evo-Box con cui equipaggiare le biciclette o più in generale i veicoli leggeri. Questo sistema integra le funzioni di antifurto GPS e di smart-lock e consente la ricarica attraverso lo stesso cavo a condizione di trovare una infrastruttura dedicata. La piattaforma e l'App offrono la possibilità di creare communities, modelli di sharing peer-to-peer, sistemi di rewardings e abilitare a servizi intermodali e Maas.

SEERENE è una app che consente di prenotare in pochi click un trasporto sociosanitario. Si rivolge a tutte le persone non autosufficienti, con problemi di mobilità, e a tutti i tipi di realtà profit e no profit che effettuano il servizio di trasporto per persone fragili.

MCE 4X4 DATA & SECURITY

BUSUp offre soluzioni innovative e tecnologiche per ottimizzare il pendolarismo dei dipendenti. Utilizza una tecnologia avanzata e l'intelligenza artificiale per analizzare i dati in tempo reale, per ottimizzare i percorsi e le flotte e ridurre i tempi di attesa, minimizzando le emissioni. BUSUp serve oltre 110 clienti, collabora con più di 170 operatori e gestisce più di 1.800 percorsi giornalieri per oltre 55.000 utenti giornalieri.

DISPLAID abilita il monitoraggio standardizzato e su larga scala di ponti e viadotti grazie alla componente di scalabilità garantita da algoritmi AI e Edge Computing. La startup offre un Monitoring as a service che fornisce al cliente informazioni per il controllo in tempo reale di tutti i ponti appartenenti alla rete infrastrutturale, abilitandone la manutenzione predittiva e coprendo tutta la catena del valore del monitoraggio: progettazione del sistema, equipaggiamento con Smart Sensors, analisi dati e somministrazione di informazioni tramite piattaforma informatica.

PARQUERY è il principale fornitore tecnologico svizzero di parcheggi intelligenti e di soluzioni di mobilità, trasporto e logistica basate sull'intelligenza artificiale. La soluzione rileva e riconosce qualsiasi forma nelle immagini e nei video di qualsiasi telecamera, sia essa a circuito chiuso, webcam o droni, e la trasforma in dati utilizzabili per la gestione, il processo decisionale, il controllo, la business intelligence.

WiData ha sviluppato la soluzione Xplore che utilizza la tecnologia Wi-Fi per monitorare in tempo reale i flussi di persone ed i parametri ambientali, contribuendo a creare ambienti urbani più sostenibili e ridurre l’impatto ambientale. I dati raccolti sono cruciali per ottimizzare la rete di trasporti pubblici, prevedere e mitigare il fenomeno delle isole di calore urbane ed ottimizzare l’efficienza generale dei servizi cittadini, rendendo le città dei luoghi più vivibili ed accessibili.

MCE 4X4 LOGISTIC

ASC27 ha sviluppato la soluzione Vision, software che mira a sviluppare un sistema avanzato di visione artificiale capace di riconoscere automaticamente i prodotti, contarli e localizzarli sugli scaffali. Il sistema permette di monitorare e tracciare i movimenti di pallet e contenitori all'interno dei magazzini, utilizzando la visione artificiale per verificare automaticamente le etichette e i codici a barre.

CARGOFUL è un Transportation Management System innovativo che aiuta le aziende a ridurre i costi, diminuire l'impatto ambientale e migliorare i processi interni. Il software SaaS scalabile si integra con i sistemi IT esistenti, creando un data-lake centralizzato per la gestione degli ordini. Utilizzando Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Cargoful ottimizza l'allocazione degli ordini e consente il monitoraggio in tempo reale delle operazioni, migliorando continuamente i parametri pianificativi grazie ai dati raccolti.

PROXIMA ROBOTICS fornisce una piattaforma software per la robotica mobile in grado di consentire la guida autonoma e connessa di mezzi dedicati alla logistica interna e di magazzino delle aziende. La piattaforma fornisce strumenti no-code per programmare il comportamento del robot; una dashboard per la pianificazione e il monitoraggio giornalieri; una pianificazione online delle traiettorie migliori da seguire da parte dei mezzi con rilevazione ed evitamento degli ostacoli; una comunicazione IoT per l'interoperabilità tra robot differenti.

KOMETE consente di favorire l’efficienza dei centri logistici e manifatturieri, supportandone la transizione verde attraverso un sistema RTLS (Real-Time Location System) plug & play che si installa in un giorno. Utilizzano piccoli tag IoT associati a colli o oggetti da monitorare e antenne fisse che rilevano i loro movimenti, fornendo dati in tempo reale sulla posizione e i flussi.

MCE 4X4 ENERGY

REEFILLA (Torino) offre un'innovativa soluzione di ricarica mobile e gestione energetica, progettata per supportare la transizione verso la mobilità elettrica e un'economia circolare. Utilizziamo batterie di seconda vita per creare un modello sostenibile che estende il ciclo di vita delle batterie delle auto elettriche, riducendo l'impatto ambientale. Le nostre soluzioni flessibili e versatili offrono ricariche ovunque e in qualsiasi momento, rendendo l'energia accessibile per flotte aziendali, operazioni logistiche, eventi e assistenza stradale. Con Reefilla, l'energia del futuro è sempre a portata di mano, promuovendo un futuro più verde e sostenibile.

ACUS ha l’obiettivo di produrre stampi riutilizzabili e a noleggio costituiti da pillar/tubi modulari il cui assetto è controllato da un software, e da una superficie che si deposita sui tubi il cui materiale è riciclabile. La startup vuole offrire un servizio di noleggio di tali stampi al fine di incentivare la riduzione dell’impatto ambientale nell’uso degli stampi usa e getta. La struttura è riutilizzabile per qualsivoglia stampo e la superficie può essere smaltita facilmente da ACUS o dall’azienda cliente.

HUB PROJECT ITALIA è un progetto pilota che intende dimostrare la fattibilità della piattaforma Hub Green per lo scambio di energia dai tetti fotovoltaici alle famiglie/edifici in ambito di area vasta, come soggetto aggregatore di comunità energetiche rinnovabili. Offre una piattaforma SaaS di interscambio energetico per mettere a disposizione la potenza del proprio impianto FTV e accumulo (UVAM) e per soddisfare i bisogni di altre famiglie o aziende in una logica di autoconsumo virtuale collettivo.

MOTO-Suv è la Carbon eBike di Moto Parilla: design italiano, materiali come la fibra di carbonio e tecnologia avanzata, ha l’obiettivo di creare prodotti unici a propulsione elettrica da ispirazione ciclistica e motociclistica. I prodotti realizzati utilizzano tecnologie di propulsione innovative. Inoltre, i maggiori fornitori (telaio, stampisti, stampatori) sono collocati vicino al sito produttivo per limitare l’impatto ambientale dei trasporti.