Durante il Covid vendeva certificati falsi per le mascherine: nei guai per truffe ed evasione

Confiscati 165mila in via preventiva ad un soggetto dedito a truffe ed evasione fiscale. Secondo le indagini della Guardia di Finanza l'uomo durante la pandemia da Covid19, attraverso la sua ditta, si proponeva sul mercato quale interlocutore qualificato in grado di rilasciare le previste certificazioni di conformità “CE” necessarie per poter commercializzare dispositivi di protezione individuale (mascherine e tamponi) e dispositivi medici.

Falsi documenti per mascherine

L'imprenditore utilizzava tuttavia falsi documenti autorizzativi, ingannando le aziende fornitrici di “mascherine”. Le indagini della Finanza si sono estese anche ai familiari dell'uomo: dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva una significativa disponibilità di beni, a fronte degli esigui redditi dichiarati.

Sequestrati 165mila euro

Da qui la decisione del Tribunale di Torino ha disposto dapprima il sequestro “anticipato” e, da ultimo, la confisca delle quote di due società (con sede in Piemonte e Lombardia), del relativo complesso aziendale e di un’autovettura, per un valore complessivo di circa 165 mila euro, nonché la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni.