Sicurezza, forze dell'ordine ed Esercito pattuglieranno l'area fra corso Principe Oddone, piazza Maria Ausiliatrice e via Masserano

Si è riunito stamane in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna, con la partecipazione del Questore Vincenzo Ciarambino, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Gen. Roberto De Cinti, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gen. Carmine Virno, esteso all’Assessore alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Torino, Marco Porcedda e al rappresentante dell’Esercito per l’Operazione Strade Sicure.

Si è concordato di attuare dai prossimi giorni un pattugliamento da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso dei militari dell’Esercito, nella fascia oraria serale che coinvolgerà l’area fra corso Principe Oddone, piazza Maria Ausiliatrice e via Masserano. Il dispositivo risponde alle esigenze di sicurezza rappresentate dai residenti.

Con l’intervento anche del Comandante della Sezione della Polizia Stradale e dei rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del 118, della ASL Zero, di Citta Metropolitana, di ANAS S.p.A., Ativa S.p.A. e SITAF S.p.A, si è approfondita la situazione della viabilità e della sicurezza stradale in vista degli esodi estivi.

Saranno intensificati i servizi di controllo sulla rete stradale e autostradale, anche finalizzati al contrasto ai comportamenti pericolosi di guida, in particolare alla guida in stato di ebrezza -anche mediante l’uso dell’etilometro - e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle notti dei fine settimana e lungo gli itinerari che adducono ai luoghi di ritrovo giovanile. È stato inoltre previsto il potenziamento dei servizi di vigilanza presso le stazioni di servizio al fine di prevenire i furti sulle autovetture. Contemporaneamente, proseguono le azioni di contrasto all’eccesso di velocità dei motociclisti sulla viabilità montana, in particolare in Val di Susa.

Per lo svolgimento dei compiti di polizia stradale nei centri abitati, è stata richiamata l’attenzione sul ruolo preminente delle Polizie locali, mentre per le attività di protezione civile e di soccorso pubblico sono stati sensibilizzati i servizi degli Enti del soccorso tecnico e sanitario, nonché i servizi dei gestori autostradali per l’assistenza e la comunicazione all’utenza.

Sarà attento il monitoraggio dei cantieri in corso, che saranno progressivamente ridotti, in particolare sulla A32 Torino – Bardonecchia, in vista della chiusura del Traforo del Monte Bianco a partire da prossimo mese di settembre.

Infine, in relazione alle iniziative in programma nell’ambito del Festival dell’Alta Felicità a Venaus, il Prefetto ha adottato alcune misure interdittive della circolazione, sulla viabilità dei Comuni di San Didero e Bruzolo, che riguardano, tra l’altro, un tratto della Strada Statale 25 “del Moncenisio.