Guida alla scelta di quadri per cucina e soggiorno: le regole da tenere a mente

Acquistare un quadro per i propri ambienti casalinghi è un’azione non comune, quantomeno nella maggior parte dei casi. Per questo motivo quando si decide di compiere un passo di questo tipo, spinti dalla volontà di abbellire gli interni di casa, sono tante le potenziali preoccupazioni che possono assillare i pensieri. Dalla dimensione allo stile, fino ai colori e i materiali, scegliere i giusti quadri per gli ambienti può davvero apparire spaesante, soprattutto se non si è mai avuto a che fare con situazioni di questo tipo.

Ciò che occorre tenere a mente, prima di ogni altra cosa, è che sebbene esistano una moltitudine di stili e formati di quadri, il punto di partenza nella scelta non può che essere rappresentato dalle proprie esigenze. Se sei in cerca di abbellimenti di questo tipo, scopri i quadri per la cucina di Cupido Design per avere un quadro chiaro delle tante possibilità offerte da queste categorie di attività, che rappresentano una risorsa irrinunciabile nell’ottica di una scelta. Qui infatti si possono trovare quadri d’alta qualità in tutte le forme, dimensioni e stili, il tutto spiegato nel dettaglio per garantire una scelta pienamente consapevole al consumatore. Ma quali sono i principali criteri relativi alla scelta di quadri per soggiorno o per la cucina?

Lo spazio

Potrà sembrare basilare, ma lo spazio è certamente il primo parametro da considerare in questo tipo di scelta. Il quadro andrà infatti scelto soprattutto in base alla parete su cui verrà posizionato, e in quel caso si potrà decidere se acquistare, ad esempio, un pezzo singolo o pezzi multipli più piccoli in stile gallery. Ciò che conta è scegliere il quadro adattandolo alle dimensioni della parete.

Il budget

Anche qui si parla di un aspetto fondamentale, e per ovvi motivi. Se ad esempio si è interessati a delle opere originali bisogna essere consapevoli che i costi possono risultare davvero elevati, mentre prodotti in stampe serigrafiche presentano delle spese decisamente più basse, pur presentando una qualità eccellente. Individuare il budget da spendere, quindi, è un altro importante punto di partenza nell’ottica della scelta.

Colori, atmosfera e stile

Quando si arreda la propria casa con qualsiasi elemento occorre tenere a mente principalmente un fattore: l’armonia. In questo caso il quadro deve essere in grado di sposarsi, sia per stile che colori, con l’ambiente di casa, in modo che possa accordarsi al meglio con l’ambiente in cui verrà posto.

Questo parametro aiuta moltissimo a restringere il campo delle scelte, ed allo stesso tempo offre delle soluzioni totalmente in linea con l’estetica degli interni casalinghi. Se in casa sono presenti mobili dalle curvature morbide sarebbe consono scegliere un quadro con le stesse caratteristiche, e lo stesso vale per altre tipologie di stile.

Infine va tenuto conto anche dell’atmosfera che si vuole dare ai propri ambienti. Che si tratti di uno spazio caratterizzato da uno stile vivace, vintage o raffinato, il quadro deve necessariamente presentare le caratteristiche giuste per poter essere incastonato nel contesto, in modo da mantenere una coerenza e rafforzare l’impatto visivo.