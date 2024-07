Stellantis cede la maggioranza di Comau agli americani . Il 50,1% dell'azienda con sede Rivalta passerà infatti presumibilmente entro fine anno a " One Equity Partners" : oggi l'annuncio della firma dell'accordo preliminare. Stellantis ha chiarito di aver l’intenzione di conservare una quota di minoranza almeno per i primi anni.

“Come Fismic Confsal, comprendiamo le motivazioni strategiche che hanno portato alla decisione sulla realtà di Comau, occorre quindi un confronto e monitoraggio perché riteniamo che la cessione a fondi di investimento possa generare preoccupazioni e incertezze future. Siamo fiduciosi che il patrimonio industriale e professionale di Comau possa essere non solo preservato, ma anche valorizzato. È necessario e nostro dover monitorare attentamente questa fase di transizione, per garantire che il presente e il futuro dei circa 750 dipendenti italiani, su un totale di 3.800 nel mondo, siano tutelati.”, dichiara il vicesegretario generale Fismic Confsal, Sara Rinaudo.

Incontro il 7 agosto a Roma