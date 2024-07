Torna “Dedicata a Te”, la carta solidale per l’acquisto dei beni di prima necessità: a Torino quasi 10 mila i nuclei beneficiari

Sarà presto attivo il programma nazionale relativo alla Carta solidale “Dedicata a Te”, una tessera nominativa che consentirà ai cittadini di poter disporre di 500 euro di credito prepagato per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.



A Torino saranno individuati 9.553 nuclei familiari beneficiari sulla base delle risorse e dei criteri definiti dall'art.2 del Decreto interministeriale n. 250213 del 4 giugno 2024.



I Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti a nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, che alla data della pubblicazione del sopra citato decreto risultino regolarmente iscritti all'anagrafe comunale di Torino e in possesso di una certificazione di ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui.



Entro la fine del mese di agosto l'INPS definirà la lista dei beneficiari.

Non occorre quindi nessuna presentazione di domanda per poter usufruire del contributo e gli aventi diritto, una volta verificata la propria presenza sulle liste dei beneficiari, potranno ritirare la carta negli uffici postali.



La lista dei beneficiari, appena disponibile, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Città mentre sul portale Torino Facile, mediante autenticazione con identità digitale (CIE e SPID), sarà possibile conoscere il proprio numero di tessera. Per assistenza sulle procedure informatiche saranno disponibili i punti di facilitazione digitale della Città di Torino, indicati sull’informativa on line.



L’importo di 500 euro, accreditato una volta sola per il 2024, verrà erogato a partire dal mese di settembre. Il primo pagamento dovrà avvenire entro il 16 dicembre e l’intera somma dovrà comunque essere utilizzata entro il 28 febbraio 2025.