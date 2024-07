Esplorando i 5 migliori mercatini di Palermo

Palermo è ricca di opere e monumenti importanti dal punto di vista storico-artistico, ma se vuoi scoprire la vera essenza della città devi allontanarti dai sentieri battuti e addentrarti nei suoi vicoli nascosti, lasciandoti sedurre dai colori vivaci e dai profumi intensi dei suoi mercatini storici. Questi sono la testimonianza più autentica del passaggio degli arabi, tanto che assomigliano più a bazar, rappresentando non solo un luogo di scambio di merci, ma anche un insostituibile punto di incontro e di socialità. Ognuno dei cinque quartieri storici di Palermo ha il proprio mercato. Ciascuno ha il suo fascino, ma tutti offrono un’esperienza unica e imperdibile. Iniziamo quindi un tour alla scoperta dei mercati palermitani.

Ballarò

Il mercato di Ballarò, il più antico di Palermo, si trova nel quartiere Albergheria, a pochi passi dalla stazione centrale. È un agglomerato di bancarelle ricche di mercanzie di ogni genere ed è animato dalle cosiddette “abbanniate”, le urla dei venditori ambulanti che decantano la buona qualità e il buon prezzo dei loro prodotti per attirare l'attenzione dei passanti. Se sei un amante del cibo di strada, puoi approfittare dei numerosi chioschi che vendono le specialità gastronomiche siciliane, come le cipolle bollite o al forno, le frittelle, i cazzilli, le verdure bollite e le animelle di vitello.

Vucciria

Questo mercato, nell'antico quartiere della Loggia, è il protagonista del racconto omonimo in cui Camilleri ha reso omaggio al famoso dipinto di Renato Guttuso dedicato alla Vucciria. Il suo nome deriva dal francese boucherie, cioè macelleria. Col tempo la Vucciria cominciò ad assumere una configurazione diversa, vendendo non solo carne ma anche pesce, verdure, frutta ed erbe aromatiche. Sebbene sia ancora molto suggestivo, oggi il mercato è perlopiù un centro della vita notturna e un paradiso gastronomico per gli amanti dello street food palermitano.

Il Capo

Nei pressi del teatro Massimo, all’interno del quartiere omonimo, si trova uno dei mercati più antichi e vivaci di Palermo, il Mercato del Capo. Occupa la stessa area in cui un tempo sorgeva il quartiere arabo degli Schiavoni, pirati e commercianti di schiavi, e preserva ancora oggi, con il suo intricato labirinto, l’aspetto di un suk orientale. Questo è il mercato del pesce per eccellenza, ma sulle sue bancarelle riparate da tendoni colorati puoi trovare anche frutta e verdura, conserve, spezie, carne fresca e prodotti dello street food, dalla frittura ai calamari arrosto.

Borgo Vecchio

Borgo Vecchio, più piccolo rispetto agli altri mercatini palermitani, ma altrettanto caratteristico, è ubicato nel quartiere a ridosso del porto. Nato alla fine del 1500, era un punto di incontro tra i mercanti e gli artigiani. Rimane aperto fino a tarda notte, anche la domenica, ed è un luogo di ritrovo molto frequentato dai residenti. Il mercato di Borgo Vecchio è uno dei meno turistici, nonostante sia molto colorato e folcloristico e ultimamente il quartiere che lo ospita si è arricchito di ristoranti tipici, che servono tutte le specialità gastronomiche siciliane.

I Lattarini

Situato nel cuore del quartiere Kalsa, il mercato dei Lattarini, il cui nome deriva dall’arabo "Suq el attarin", originariamente era la sede di numerose drogherie che smerciavano le spezie provenienti dall'Oriente. Oggi il mercato, anche a causa delle trasformazioni che nel corso dei secoli hanno interessato la zona, ha mutato decisamente la tipologia di merce in vendita fino a includere altre categorie come abbigliamento, oggettistica, pelletteria, ma anche indumenti e accessori da lavoro.

Conclusione

I mercatini di Palermo sono lo specchio di tutta la Sicilia: multiculturali, accoglienti, colorati, vivaci e storici. Immergendoti nei loro suoni, rumori, odori e sapori, avrai un assaggio della vita palermitana autentica. E dopo aver girovagato a piedi per i quartieri del capoluogo siciliano, se vuoi continuare a scoprire le bellezze nei dintorni della città oppure regalarti momenti di puro relax e divertimento su spiagge da sogno, la soluzione migliore è optare per il noleggio auto a Palermo. Prenota oggi stesso un veicolo affidandoti a una compagnia seria e affidabile come Thrifty Car Rental e renderai la tua vacanza in Sicilia un'esperienza unica, irripetibile e arricchente.