Corteo anti G7, scontri in centro con le forze dell'ordine. Lancio di uova e fumogeni sulla polizia [FOTO E VIDEO]

Scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine in centro a Torino. Un centinaio di persone si è radunata alle 19 davanti a Palazzo Nuovo per raggiungere piazza Carlina, dove sono presenti i Ministri dell'ambiente per il G7 di Venaria, coordinati da movimenti antagonisti come Askatasuna e Cua. Presenti bandiere No Tav e palestinesi.

Il corteo ha provato a raggiungere via Po da via sant'Ottavio ma la polizia ha bloccato ogni accesso, e in pochi secondi i manifestanti hanno provato a sfondare il cordone trovando la resistenza degli scudi della polizia. "Solo scudi, niente manganelli" ha nno urlato i dirigenti di Polizia, per evitare di aggravare la tensione, ma qualche colpo è partito comunque nella confusione. Anche i Carabinieri si sono aggiunti al cordone e hanno fatto indietreggiare il corteo spingendoli indietro.

Dopo la marcia indietro, i manifestanti hanno provato a passare da via Gaudenzio Ferrari e da Corso San Maurizio, dove è iniziato lancio di uova e fumogeni sui poliziotti. Da una camionetta sono partiti getti d'acqua che hanno fatto indietreggiare il corteo.

Aggiornamento ore 20



Le strade intorno a piazza Carlina sono state chiuse al traffico e non passano nemmeno i mezzi pubblici, mente un elicottero vola nel cielo osservando dall'alto i movimenti dei partecipanti.

Un breve tentativo su Lungo Po Cadorna è stato spezzato sul nascere con getti d'acqua dagli idranti. I manifestanti sono scesi ai Murazzi Buscaglione per poi risalire poco dopo e tornare indietro su Corso San Maurizio.

Largo Montebello si riempie di fumo e uova quando il corteo prova a correre in via Santa Giulia per girare intorno ai cordoni di polizia. Chiusi al transito anche corso Regina Margherita e lungo Dora Siena.

Aggiornamento ore 20.30

Aggiornamento 20.40

In via Verdi gli scontri diventano più pesanti. I manifestanti spingono sedie e tavolini di metallo del bar Efeso verso la Polizia. Alcuni vengono spostati dietro il cordone, altri vengono spinti nuovamente verso le persone in corteo dai poliziotti. Le forze dell'ordine reagiscono con una carica di alleggerimento più violenta rispetto alle precedenti, tirando anche qualche manganellata ai manifestanti della prima fila.

Aggiornamento ore 21



Gli antagonisti tornano davanti a Palazzo Nuovo e dopo un breve discorso sciolgono il corteo, riportando che due di loro sarebbero stati feriti da lacrimogeni lanciati dalla polizia durante gli scontri in via Santa Giulia e via Verdi. Sul luogo dell'ultima carica rimane un fazzoletto bagnato di sangue.