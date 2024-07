Meme coin Olimpiadi: Pump per Solympics con +17% e The Meme Games in presale

Il mercato delle meme coin ha sempre visto una crescita in concomitanza di eventi del mondo reale e, dal momento che si avvicinano le Olimpiadi di Parigi 2024, ci sono token che beneficiano del clima di festività sportiva che le accompagna.

Tra queste ad attirare l’attenzione sembra esserci Solympics (SOLYMPICS), una meme coin su blockchain Solana che ha visto un incremento di prezzo notevole nelle ultime 24 ore. Il valore del token ha avuto una crescita del 272,40% negli ultimi 7 giorni, con +17% solo nell’ultima giornata. SOLYMPICS ha ora un prezzo di 0,002593$.

C’è da dire che nella giornata successiva al lancio, il token ha raggiunto un ATH di 0,004092$, tuttavia c’è stata subito una correzione al ribasso e la curva ha iniziato poi una lenta ripresa. Sono in molti i trader che stanno acquistando Solympics al momento come è possibile vedere dai dati di CoinMarketCap, con un volume di trading che nelle ultime 24 ore ha visto un aumento del 124%.

Cos’è Solympics?

Solympics è una meme coin che si ispira allo spirito delle Olimpiadi e il progetto quindi è a tema sportivo ma con un mix di cultura meme. Questo offre, oltre al token, una lotteria di 1.100 NFT unici che rappresentano 10 paesi differenti e 100 eventi sportivi. Chi possiede gli NFT può vincere premi aggiuntivi se il paese dell’evento raffigurato vince la medaglia d’oro.

Solympics si avvale anche di un generatore di meme personalizzato che può essere utilizzato per comunicare con gli altri trader appassionati tramite i social media. In tema di partecipazione della community, l’approccio è senza dubbio interessante e potrebbe godere di un momento di popolarità proprio in questa congiunzione specifica, grazie al grande clamore delle Olimpiadi.

Grazie al volume di scambio visto negli ultimi giorni, Solympics ha raggiunto il secondo posto per quanto riguarda la classifica di popolarità delle criptovalute di CoinMarketCap. Tuttavia, bisogna sottolineare che la capitalizzazione di mercato della meme coin non è stata ancora verificata. C’è interesse, tuttavia dato il lancio recente della criptovaluta i dati per una previsione di andamento di prezzo futuro sono ancora troppo pochi.

Utilizzando le fasce di Bollinger si può immaginare un trend bear, ma c’è un buon bilanciamento tra pressione di acquisto e vendita poiché l’indicatore RSI è in zona neutrale. Con l’inizio delle Olimpiadi e l’andamento dell’evento sportivo si potrebbe vedere un nuovo pump, anche se Solympics non è l’unica meme coin dedicata all’evento e sta ottenendo molto clamore anche The Meme Games, che ha raccolto finora 260.000 dollari in finanziamenti.

The Meme Games, prossima gemma 100x?

Rispetto a Solympics, The Meme Games è un progetto ancora in fase di prevendita e questo significa che il token non è ancora disponibile sugli exchange principali ma può essere acquistato a un prezzo favorevole senza alcuna pressione d’acquisto o di vendita che ne possa modificare il valore. Il prezzo è fissato al momento a 0,00905$ e aumenterà lentamente nelle varie fasi di prevendita fino al lancio sugli exchange, che avverrà due giorni dopo la fine delle Olimpiadi.

Il vantaggio di The Meme Games, in questo caso, è che i primi investitori possono acquistare i loro token e godersi le Olimpiadi in tutta tranquillità, senza preoccuparsi dell’andamento della valuta. Dopodiché, quando questa verrà effettivamente listata, si potrebbe vedere un incremento di valore.

L’elemento fondamentale del progetto è nella “gamificazione” della prevendita. Ciò significa che questa è stata trasformata in un vero e proprio gioco a premi. I trader, all’acquisto di token, scelgono uno dei cinque atleti “meme” per una chance su cinque di vincere un 25% di token bonus sul proprio acquisto. L’esito è istantaneo, quindi si scopre subito se il proprio meme preferito ha vinto la gara. Anche se si perde, non è un problema, poiché si può ritentare quante volte si desidera, semplicemente acquistando nuovi MGMES.

L’interesse da parte degli investitori in MGMES si è subito palesato grazie ai tantissimi follower della pagina X ufficiale. La fusione della cultura meme, con la presenza dei personaggi più popolari come Doge, Brett, Pepe, Turbo e Wif, e gli eventi sportivi più importanti al mondo, ha immediatamente attratto gli appassionati che possono però godere di vantaggi reali come una APY per staking pari a 924%.

