Edisu Piemonte: pubblicato online il Bando per Borse di studio 2024/25

E' stato pubblicato il nuovo Bando di Edisu Piemonte per le Borse di Studio e il Servizio abitativo per l'Anno Accademico 2024/25. Il bando sarà aperto fino alle ore 12 di martedì 3 settembre e sarà possibile presentare domanda sul sito www.edisu.piemonte.it accedendo all'area “Servizi online” attraverso Spid o Cie.

Anche per quest'anno si conferma la soglia ISEE di 26.306,25 € introdotta nella scorsa edizione del bando per consentire l'accesso ai servizi del Diritto allo studio ad una platea più ampia di possibili beneficiari. Aumentano gli importi delle borse di studio che vengono adeguati in base alla variazione dell'indice Istat: fino a 7.900 € euro per i fuori sede (+ 400 € rispetto al 2023), 4.500 € per i pendolari (+ 241€) e fino a 3.100 € per studenti e studentesse in sede (+ 160 €).

Tra le novità del Bando 2024/25 anche la possibilità per gli iscritti a tempo parziale di beneficiare della borsa di studio con importi che variano da 600 € a 1400 €. Mentre è stata inserita all'interno del Bando anche una sezione dedicata ai contributi straordinari per studenti e studentesse con invalidità pari o superiore al 46% per i quali è previsto un incremento rispetto ai valori standard delle erogazioni.

La scorsa edizione del bando aveva visto l'assegnazione di 17.860 borse di studio, per stanziamenti complessivi di 92.106.437 €, accogliendo il cento per cento delle domande idonee pervenute.