Albiano d'Ivrea, viabilità provvisoria per i lavori di consolidamento della Roggia dei Cusoni

Lavori in vista per Albiano d'Ivrea

Anche nel pieno dell’estate proseguono gli incontri che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, dedica ai Comuni per registrare le criticità e le necessità in tema di viabilità sul territorio metropolitano.

Per la sindaca di Albiano d’Ivrea Venerina Tezzon l’appuntamento di lunedì 29 agosto è stato l’occasione per affrontare un problema legato alle opere di consolidamento della sponda destra della Roggia dei Cugnoni in via Assone, finanziate con il Pnrr.

Per procedere ai lavori la via Assone dovrà essere chiusa per i prossimi mesi; per garantire l'accessibilità ad un gruppo di famiglie residenti alla provinciale Sp 80 dir 1 di Caravino, in fase di cantiere si rende necessaria l’apertura di una strada ad accesso provvisorio, per cui la Città metropolitana ha già fornito il necessario nullaosta ai sensi del Codice della Strada.

In fase di riunione si sono concordate le modalità realizzative e la segnaletica contestuale necessari, a condizione però che il tratto stradale sia asfaltato.

Un’adempimento necessario per mantenere pulita e in sicurezza la Provinciale, ma economicamente impegnativo soprattutto per la provvisorietà dell’opera.