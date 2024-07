Dal Padel al Teamgym: gli atleti del Centro Sportivo Robilant fanno incetta di successi

Il centro sportivo Robilant "macina" successi e porta sul panorama nazionale gli atleti di due discipline fortemente in crescita.

Il primo è il padel, attività ormai diventata un vero e proprio fenomeno sociale, giocata in Italia da oltre un milione di persone e che nella struttura di Borgo San Paolo viene praticato su quattro campi, con 298 iscritti, nove team amatoriali e 12 squadre professioniste.

Da Piazza Robilant alla serie A

Una di loro il prossimo anno giocherà in serie A, nella massima competizione italiana, dopo due promozioni in due anni (l'anno scorso era stata promossa dalla serie C alla serie B).

Sarà l'unica squadra torinese a giocarsi da febbraio lo scudetto con le migliori 12 squadre d'Italia.

"Lo scorso anno, dopo la vittoria dello scudetto nella Serie C regionale e il passaggio in Serie B - è il commento di Marco Critelli presidente Ssd Sport, realtà che gestisce il campo sportivo di piazza Robilant e che entro l'anno aprirà la struttura di via Altessano nell'ex Circoletto Rosso con sei campi da padel - abbiamo iniziato a credere nell'ulteriore salto di categoria e in tale ottica ci siamo strutturati. Abbiamo intensificato gli allenamenti, che sono diventati quotidiani, e giorno dopo giorno cementato il gruppo, in campo e fuori."

Una squadra in house

Questa squadra è composta totalmente da persone che vivono a Torino, frequentano lo stesso centro e si allenano insieme e non individualmente come spesso accade ai livelli più alti.

"Siamo orgogliosi di quanto fatto - sostiene Critelli - perchè è il risultato di quello che possono fare le persone giuste in un ambiente puro."

Da Torino i campioni del TeamGym

Non solo padel. Nella città che ospita le Atp c'è anche spazio per un'altra attività che sta crescendo esponenzialmente. Si tratta del TeamGym disciplina a squadre, tra la ginnastica e l'acrobatica, sviluppata su tre attrezzi: Floor, Tumble e Trampet.

Un'attività che richiede una grande tecnica individuale, ma che si basa sulla somma delle valutazioni acrobatiche, quindi costituito da un imprescindibile lavoro di squadra.

Questa attività, che nasce nei paesi della Scandinavia, è sorta al Centro Sportivo Robilant nel 2019, con 12 atleti. Oggi conta 200 iscritti e pochi mesi fa ha raggiunto un traguardo importante.

Il primo "Miller" italiano

La Squadra Senior Mix del Centro Sportivo Robilant si è aggiudicata il titolo di Campioni d'Italia, portando in finale a Lignano Sabbiadoro dei salti con coefficienti di difficoltà notevoli. In particolare l'atleta Edoardo Giglio, 19 anni, è stato il primo italiano di sempre a portare un salto denominato "Miller", un doppio teso con ben tre avvitamenti.

Sono tutti ragazzi con un'età compresa tra 17 e 24 anni, tutti studenti e atleti di interesse Nazionale e, insieme ai loro Coach, Matteo Porrovecchio e Daniela Bassi, anche loro allenatori della Nazionale, rappresentano l'Italia al Campionato Europeo ad Ottobre a Baku.

Il plauso dell'assessore Carretta

Entrambe le realtà eccellenti del Centro Sportivo Robilant, che presto amplierà l'offerta con nuovi campi e una piscina, sono state accolte questa mattina all'assessorato di via Corte d'Appello, alla presenza dell'assessore Domenico Carretta, che ha consegnato un riconoscimento agli atleti.

"È un orgoglio ospitarvi nella sala dove partono le Atp e dove vengono organizzati i grandi eventi sportivi di Torino - ha detto Carretta - vi ringraziamo di rappresentare la nostra Città e ci complimentiamo con la realtà sportiva di Piazza Robilant, vero e proprio presidio sociale, per l'attività che svolgete ogni giorno, in attesa di poter completare al più presto i lavori in via Altessano".

Il team del Padel che giocherà in Serie A

Matias Baez (CAPITANO E COACH)

Matteo Rosingana

Giorgio Ruello

Filiberto Capello

Edoardo Eremin

Santino Giuliani

Alex Cinca

Andrea Cavallo

Fabio Colangelo

PREPARATORI FISICI

Matteo Porrovecchio

Daniele Rando

MASSOFISIOTERAPISTI

Mario Mocanu

Gianni Mocanu

PSICOLOGA DELLO SPORT

Laura Antonietta Critelli

RESPONSABILE MARKETING

Daniele Fazzone

Gli atleti di TeamGym campioni d'Italia

Alessandra Carisio

Costanza Luisoni

Francesca Cuniberti

Valentina Zuccotti

Edoardo Giglio

Marco Santise

Matteo Cipponeri

Mario Russo

Coach:

Matteo Porrovecchio