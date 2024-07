Consumatori (UNC): "Danno da vacanza rovinata, come comportarsi"

Negli ultimi anni, il Codice del Turismo ha equiparato le agenzie viaggi on-line a quelle tradizionali per cui in caso di vacanza rovinata chi ha acquistato un pacchetto all-inclusive sul web beneficerà delle medesime tutele che sono riconosciute sui canali tradizionali. Sono aumentate le tutele, anche se purtroppo non sempre sono sufficienti. Ecco quindi alcuni consigli dell’Unc per tutelarsi in caso di vacanza rovinata.

“Prima di partire richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite da dépliants e brochures saranno vincolanti per l’organizzatore). Se si sottoscrive una polizza di assicurazione, leggere attentamente le condizioni contrattuali (attenzione alla previsione di franchigie, spese non rimborsabili, etc.). Qualora la destinazione sia un paese straniero, verificare la necessità di adempimenti burocratici o sanitari (documenti di espatrio, visti di ingresso, vaccinazioni, etc.); opporsi per iscritto ad eventuali richieste di ulteriori esborsi da parte dell’agenzia quando mancano meno di venti giorni alla partenza”, esordisce Patrizia Polliotto.

“Mentre, quando si è già in villeggiatura, il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto. E’ bene sapere che ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano il consumatore al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno; rivolgersi ai rappresentanti dell’organizzazione sul posto per segnalare ogni difformità rispetto al contratto di viaggio, documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa”.

Per poi concludere: “Al rientro, ed entro 10 giorni dal rientro stesso, nel caso di difformità o disservizi, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso tramite raccomandata a.r. (o un qualsiasi strumento che consenta di provare l’avvenuto ricevimento) indirizzata all’agenzia di viaggi, al tour operator e per conoscenza all’Unione Nazionale Consumatori (via Duilio 13, 00192, Roma); acquistando un pacchetto turistico tutto compreso, la richiesta dovrà essere indirizzata all’organizzatore e non al singolo fornitore di servizi turistici”, chiosa la Presidente di Unc Piemonte.

