Fondazione Crt, Zoppo alla guida di Ream. Poggi: "Soddisfazione per una nomina condivisa, nessun problema con il Ministero"

“Tengo peraltro a precisare - conclude la presidente - che contrariamente a quanto riportato all’interno di alcune scorrette ricostruzioni sui media, la nomina di Zoppo non contravviene ad alcun principio indicato dal Mef”.



Dottore commercialista e revisore dei conti e componente del cda di Intesa San Paolo, Zoppo sarà affiancada dal vicepresidente Marco Casale, Chief Financial Officer di Fondazione Crt.

Oltre al presidente Zoppo e ai vice presidenti Casale e Maurizio Rasero, del consiglio di Ream Sgr fanno parte in qualità di consiglieri Alberto Francesco Anfossi, Aldo Casalini, Luciano Mariano, Alberto Oliveti, Giovanni Quaglia, Ezio Raviola e Roberto Scaltrito e come consiglieri indipendenti Andrea Amalberto, Attilio Befera e Francesca Spitale. Direttore Generale Oronzo Perrini.

Lo scorso 12 luglio il cda ha nominato quali componenti del Comitato Esg il consigliere non esecutivo Alberto Francesco Anfossi (Presidente), Laura Basconi (Eu Climate Pact Ambassador e Chief Sustainability Officer presso AWorld) e Alberto Improda (membro del Consiglio Direttivo presso l'Esg European Institute) che ricopriranno la carica per il triennio 2024–2026. Il Comitato Esg ha funzioni istruttorie, propositive e consultive, di supporto al Consiglio di Amministrazione e alla Società nelle valutazioni e nelle decisioni in materia di sostenibilità ambientale.