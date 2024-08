La Ducati Monster Senna in mostra la Mauto

A partire dal 31 luglio una speciale versione tributo da collezione della naked più iconica di Ducati sarà esposta nella piazza del MAUTO, in concomitanza con la mostra AYRTON SENNA FOREVER.

Il Monster, di cui Ayrton Senna fu tra i primissimi proprietari, si tinge dei colori del Brasile per onorare un campione che ha fatto la storia e lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti gli appassionati. Una serie limitata a 341 esemplari: 3, come i titoli iridati da lui conquistati. 41, come le gare in cui è salito sul gradino più alto del podio.