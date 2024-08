Rivoli, una mozione per migliorare le aree cani della città. Adduce: "Curare il benessere animale"

Una mozione per rendere migliori le aree cani della città. E' quella che ha proposto, a Rivoli, la consigliera della Lega (ed ex vicesindaca) Laura Adduce. "L’iniziativa mira a migliorare la qualità delle aree destinate ai cani, garantendo spazi sicuri e moderni per il benessere degli animali e dei loro proprietari. Le aree cani non solo offrono un luogo sicuro per i nostri amici a quattro zampe, ma promuovono anche la socializzazione e l’inclusione tra i cittadini".

La mozione proposta dall'esponente dell'ex amministrazione cittadina punta a realizzare "uno studio dettagliato delle condizioni attuali delle aree cani nel territorio comunale per identificare le criticità e le priorità di intervento". Quindi elaborare un piano per ristrutturare le aree esistenti, "installare nuove attrezzature e garantire la sicurezza delle strutture. Inoltre, si prevede la realizzazione di nuove aree cani nelle zone attualmente sprovviste di tali spazi".

A questi si chiede di aggiungere elementi di sostenibilità, una manutenzione adeguata e la partecipazione dei cittadini. "La qualità delle aree cani è fondamentale per il benessere dei nostri animali e dei loro proprietari - dice Adduce -. Investire nell’ammodernamento di questi spazi significa migliorare la qualità della vita nel nostro Comune, promuovendo la convivenza civile e il rispetto delle norme”.