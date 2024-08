Ravello (FdI): "Politica concorde a introdurre il pedaggio al Nivolet"

“Comprendo profondamente il messaggio lanciato dal Parco Nazionale Gran Paradiso - commenta Roberto Ravello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Piemonte - nel non rinnovare, a oltranza, la fase sperimentale e di promozione del progetto ‘A piedi tra le nuvole’ che, tra l’altro, obbligava ad impiegare risorse del Pngp, come i guardiaparco, essenziali per altre funzioni."



"Ciò detto - spiega il consigliere - mi pare che sia nata una comunione di intenti tra le parti, che personalmente e politicamente condivido, volta all’introduzione di un pedaggio e di un contingentamento al numero degli accessi: per una volta che la politica registra un fronte comune, credo che si possa e si debba accelerare in tal senso. E’ ovvio, non da ultimo, come questo passaggio porti con sé altre azioni collaterali: si fa pagare un pedaggio a fronte di un servizio. Penso a un kit informativo, per esempio, volto a potenziare l’impatto didattico e culturale che un parco ha nei confronti di un turismo consapevole, soprattutto mirato alle nuove generazioni”.