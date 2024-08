Come si può aprire un casinò in Italia?

Nel corso degli anni, il settore iGaming ha registrato pochi punti bassi, mantenendo una curva di sviluppo sempre tesa verso l’alto. Questa medaglia ha, però, due facce. Da una parte, la costante crescita rappresenta, senza dubbio, un punto a favore dell’avviare un’attività nel campo.

Tuttavia, ciò comporta anche il dover affrontare una concorrenza spietata per farsi notare dagli utenti. Come dimostrato dalle review di TestCasinos.org, i siti online casinò del Bel Paese, al fine di essere scelti dalla clientela, devono soddisfare una serie di requisiti. Su alcuni bisognerà lavorare a posteriori, mentre altri vanno già ben delineati prima ancora di aprire il portale.

Pianificazione e ricerca

Avviare una qualsiasi attività, dalla più piccola alla più grande, richiede una pianificazione attenta. Quando si tratta di aprire un casinò online, potrebbero essere necessari mesi di ricerche affinché si possa delineare il plan di un’azienda destinata al successo. I due punti di partenza sono: stato del mercato e aspetti legali.

Analisi di mercato

L’analisi di mercato altro non è che uno studio approfondito dello stato del mercato in cui si andrà ad operare, ma non solo. Include anche l’analisi del pubblico destinatario, della competizione, fornitori e altri aspetti simili. Il tutto in modo da individuare, ad esempio, i trend da seguire e come comportarsi per conquistarsi un posto di spicco nel settore.

L’iter migliore da seguire sarebbe quello di affidarsi ad un’azienda esperta che si occupa in modo specifico di questo. Ma un’analisi base può essere effettuata anche da sé, studiando i portali di gioco casinò online già apprezzati dalla clientela.

Tra le molte cose di cui prendere nota, possiamo citare le promozioni e i bonus che lanciano. Così facendo ci si potrà fare un’idea di cosa piace al pubblico. Ma anche della loro strategia di comunicazione, prodotti top proposti o garanzie offerte.

Aspetti legali

Quando ci si chiede come aprire un casinò online, poco altro in Italia conta quanto il processo burocratico da seguire e gli aspetti legali in generale. Nel Bel Paese ci sono regole ferree per i siti di gambling o betting. Se si desidera operare legalmente nella Penisola si dovrà innanzitutto:

Aprire una partita IVA

Inserire la propria compagnia nel Registro delle Imprese

Richiedere e ottenere la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Solo dopo si potrà intraprendere tutta la restante parte del procedura per aprire un casinò, cioè partecipare alla gara indetta dall’ADM. La domanda per la licenza casinò online può essere compilata direttamente sul portale dell’Agenzia, allegando quanto indicato dall’ente.

Piattaforme e software per casinò online

Vestendo i panni degli utenti, è facile notare come un sito ben strutturato anche da un punto di vista estetico e funzionale sia fondamentale. Tutto, dalla registrazione a trovare e lanciare il gioco su cui puntare, deve richiedere pochi semplici passaggi, pena la chiusura istantanea della finestra da parte degli utenti. Per raggiungere questo obiettivo l’interfaccia deve essere costruita in modo tale da fornire facile accesso ad ogni sezione, senza però risultare troppo carica di elementi.

Design e User Experience (UX)

Nonostante l’estetica di un casinò vecchio stile abbia il suo fascino, ad oggi gli utenti preferiscono siti dall’aspetto moderno. Per lo sviluppo del design della piattaforma, ma anche di un’eventuale app o brand identity, un esperto è necessario.

Si dovrà pensare ad elementi distintivi della propria azienda e proposta, come schemi di colori da riprodurre nelle campagne social e sul sito casinò. Sebbene ci si avvarrà del sostegno e dell’input di uno specialista, è sempre bene arrivare con un’idea chiara di cosa si vorrebbe ottenere. Ad esempio, pensate attentamente a quali pagine volete siano inserite nel menu.

Importanza di un’interfaccia user-friendly

Avendo accennato alla scelta degli elementi del menu non possiamo che sottolineare ancora una volta quanto sia importante creare un’interfaccia interattiva e friendly. Sarebbe bene dare modo di accedere direttamente ad ogni sezione dedicata ai servizi principali, come giochi online casinò, live, scommesse e virtual.

Da inserire nel menu di navigazione rapida anche la pagina promozioni. Le offerte sono uno dei fattori determinanti nella scelta dell’utente. Dunque, oltre ad essere vantaggiose, devono anche essere poste in bella vista.

Sviluppo, implementazione e gestione

Per ricevere la licenza casinò online italiana si dovranno fornire info su codice sorgente della piattaforma, software di gioco e di sicurezza. Sono tutti elementi che possono fare la differenza nel successo monetario dell’attività, così come nell’ottenimento della certificazione stessa.

Linguaggi di programmazione e framework consigliati

Almeno all’inizio della propria avventura nel mondo dei casinò online, potrebbe essere consigliabile lanciare il sito e solo in seguito un’app. Però, è anche vero che la clientela italiana preferisce sempre di più giocare da smartphone o tablet.

Il modo migliore per bilanciare i due aspetti è programmare il proprio sito con un linguaggio di ultima generazione. Così facendo la piattaforma casinò potrà essere utilizzata senza alcun problema anche da browser via mobile.

Sarà poi necessario impiegare dei framework. Questi renderanno più semplice gestire tutte quelle funzioni necessarie per il corretto funzionamento di un sito web. Alcuni potrebbero occuparsi prettamente della gestione dei database, della raccolta dati, oppure risolvere bug.

Integrazione dei giochi

Ovviamente, esistono developer che si occupano di creare giochi online. Chi inizia il proprio viaggio dall’altro lato dello schermo sa bene che esistono software house più popolari di altre.

Detto ciò, la scelta dei provider deve avvenire dopo un altro step: la selezione dei prodotti. Per essere considerati un buon casinò catalogo dovrebbero essere presenti:

Varie tipologie di slot machine

Più varianti di roulette

Diversi tavoli dal vivo e software per giocare a poker, blackjack e baccarat

Integrazione di sistemi di pagamento sicuri

Uno degli aspetti al quale prestare maggiore attenzione è la sicurezza delle transazioni. Affinché un utente possa fidarsi davvero del sito, le opzioni di pagamento dovranno essere selezionate con cura, preferendo quei sistemi dalla safety comprovata.

Con la licenza ADM sarà più semplice ottenere, ad esempio, il benestare dell’eWallet più usato in Italia, PayPal. Da consentire assolutamente anche l’utilizzo di metodi classici, quali carte di credito/debito e bonifici.

Sicurezza e protezione

Per poter ricevere la certificazione italiana, ogni casinò deve rispettare una serie di indicazioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati. Fondamentale impiegare protocolli come l’SSL, HTTP, le ultime versioni TLS per i pagamenti e, in generale, proteggere adeguatamente le proprie infrastrutture.

La base di partenza è, ormai, la crittografia di tutte le info. A questa si deve accompagnare una Privacy Policy ben dettagliata e trasparente per rendere l’utente consapevole di chi avrà accesso ai suoi dati.

Marketing e promozione

La campagna marketing sarà l’ultimo tassello di un piano ben sviluppato. Per battere la concorrenza si dovranno usare tutti i tools a propria disposizione in questi termini, cioè: social, motori di ricerca, promozioni e campagne pubblicitarie.

SEO e marketing digitale per casinò online

Ottimizzare il proprio sito per essere facilmente trovati online è più che mai essenziale quando ci sono così tanti competitor. Lo scopo è piazzarsi tra i primi risultati durante le ricerche svolte dagli user su motori di ricerca come Google.

Per accrescere il traffico e la visibilità del proprio casinò un buon punto di partenza è inserire una sezione blog. Qui si potranno proporre contenuti di qualità creati tenendo a mente le regole del posizionamento e utilizzando le keyword trovate durante un’apposita ricerca.

Possibile anche rivolgersi a portali di specialisti casinò e generici, optando per una strategia basata sul link building. In questo caso, meglio collaborare solo con siti reputati affidabili e popolari.

Campagne pubblicitarie e social media

Avere una pagina social è un must in questo preciso momento storico. Da qui arriva il grosso del flusso verso i vari siti che propongono servizi. I social propongono vari tool che le aziende possono sfruttare per cavalcare l’onda dell’algoritmo.

Da una parte ci sono le campagne a pagamento, le quali garantiscono un alto numero di visibilità. Tuttavia, non è l’unico modo in cui la propria presenza sui social deve essere alimentata. Nell’era dei meme, la clientela apprezza un approccio fresco e divertente. Quindi, non bisogna avere paura di unirsi a dei trend e sperimenta

Riepilogo dei punti chiave

Quindi, come si può aprire un casinò in Italia? Non è di certo l’impresa più facile, richiedendo tempo, un iter lungo e certi costi. Il prezzo della licenza ADM è salito da poco a 7 milioni.

Oltre alla certificazione e alla disponibilità economica, bisognerà avere un piano marketing inattaccabile. Dovranno essere svolte delle ricerche di mercato, per creare promozioni per i clienti, pubblicità e costruire una presenza social.

Essenziale poi sviluppare una piattaforma ben funzionale e facile da navigare. Fondamentale, ovviamente, la selezione di giochi, che dovrà coprire al meglio le preferenze di un ampio bacino di utenti.