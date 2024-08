Marco Gallo: tre milioni per i progetti di sviluppo delle valli Maira, Grana, Lanzo e Bormida

Si chiama “Sviluppo e mantenimento del sistema produttivo nelle aree interne” ed è la scheda che scrive un pezzo di futuro per quattro valli piemontesi nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. La Regione Piemonte l’ha approvata su proposta dell’Assessorato alla Montagna guidato da Marco Gallo.

L’intervento più consistente è quello nelle Valli di Lanzo. Per garantire «strumenti di sostegno finanziario alle imprese» la Regione ha stanziato un milione e 718 mila euro secondo l’accordo di programma efficace dal 1° ottobre di tre anni fa. Per lo sviluppo attività imprenditoriali extra-agricole nelle valli Maira e Grana è stato destinato mezzo milione di euro in base agli accordi approvati con la delibera n.25-6798 del 27 aprile 2018. E 750 mila euro sono stati investiti per favorire «lo sviluppo di imprese extra-agricole» in Valle Bormida secondo le intese del 2021. Peraltro l’esperimento, condotto congiuntamente con il Comitato tecnico aree interne, comprende anche la Valle Ossola, coinvolta in altri interventi.