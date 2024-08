Si intromettono alla festa di laurea e cercano di rapinare un telefonino: due arresti al Valentino

Due persone sono state arrestate dalla Polizia con l'accusa di tentata rapina. Originari rispettivamente del Marocco e del Ghana, di 33 e 28 anni, nel corso della notte hanno cercato di sottrarre il cellulare ad alcuni giovani che si trovavano al Valentino per festeggiare una laurea.

I poliziotti si mettono alla ricerca dei due malviventi e notano poco lontano due giovani corrispondenti alla descrizione fornita dai ragazzi. Per i due è scattato l’arresto tentata rapina impropria in concorso e il successivo trasferimento in carcere.