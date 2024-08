Frejus bloccato, adesso anche l'Unione Europea perde la pazienza coi francesi: "Riaprire al più presto"

Adesso anche l'Unione Europea perde la pazienza con i francesi. "Riaprire al più presto il tunnel del Frejus". E' servita una lettera degli addetti ai lavori per sensibilizzare la Ue sul collegamento ferroviario fermo ormai da un anno per una frana e la cui data di riapertura sembra slittare sempre di più. Addirittura al 2025



Un portavoce dell'organismo internazionale ha ribadito come sia "importante che il collegamento lungo il tunnel del Frejus venga ripristinato il più rapidamente possibile e la Commissione europea sta monitorando attentamente la situazione".



"La chiusura del tunnel ha un impatto significativo sui servizi ferroviari passeggeri e merci tra Italia e Francia", dicono ancora da Bruxelles.