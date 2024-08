Il Bitcoin potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico nel 2025 ma gli investitori sono attratti da una nuova presale

Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, il Bitcoin rimane una pietra miliare, e la visione di Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, su questo asset digitale offre prospettive intriganti sul suo futuro.

Ki Young, infatti, analizzando le tendenze passate di questa criptovaluta, prevede un nuovo massimo per il Bitcoin entro il prossimo anno e lo considera più di un semplice asset digitale, come una riserva di valore paragonabile all’oro.

Tuttavia, attualmente l'attenzione degli investitori è alta su nuovi progetti, specie nel settore delle meme coin.

La visione di Ki Young Ju sul Bitcoin

Ki Young Ju è da sempre un forte sostenitore del Bitcoin e ha una visione di questo diversa rispetto a quella di tanti investitori e comune, invece, a quella dei primi sostenitori della criptovaluta.

Secondo Ju, esistono due correnti di pensiero principali. Da un lato, ci sono quelli che trattano Bitcoin come un titolo tecnologico, soggetto alle stesse dinamiche di mercato delle azioni. Questi investitori tendono a vendere in preda al panico durante le flessioni del mercato, cercando rifugio in asset più tradizionali come l'oro fisico.

Dall'altro lato, ci sono i sostenitori della visione originale di Satoshi Nakamoto, che vedono Bitcoin come una riserva di valore simile all'oro digitale. Questi investitori sono più inclini a mantenere le loro posizioni durante i periodi di instabilità, confidando nel fatto che Bitcoin possa prosperare come un bene rifugio sicuro durante i periodi di incertezza economica.

Ki Young Ju si schiera decisamente con il secondo gruppo, criticando coloro che vedono Bitcoin solo come un investimento tecnologico e che vendono in risposta alle oscillazioni del mercato. Egli sostiene che la forza di Bitcoin risiede nella sua capacità di resistere alle crisi finanziarie e che il suo successo a lungo termine dipenderà dalla stabilità e dalla fiducia che riesce a generare tra gli investitori.

Ki Young Ju ipotizza un possibile nuovo massimo del Bitcoin

Sempre Ki Young Ju, prevede che se il prezzo del bitcoin rimarrà sopra i 45.000 dollari, potrebbe superare il suo massimo storico entro un anno. Secondo il CEO di CryptoQuant, il mercato si trova in una fase cruciale in cui la tenuta del prezzo sopra i 45.000 dollari potrebbe rappresentare un punto di svolta per Bitcoin. Tuttavia, una prolungata stagnazione o un ulteriore declino al di sotto di questa soglia potrebbe innescare un nuovo ciclo ribassista, simile a quello osservato alla fine del 2021.

Ju suggerisce che la situazione attuale possa essere più vicina a quella di inizio 2020, quando Bitcoin ha vissuto una forte ripresa dopo un breve periodo di incertezza. A differenza di allora, però, l'attuale contesto macroeconomico presenta diverse sfide, tra cui l'aumento dell'inflazione, l'incertezza geopolitica e le politiche monetarie restrittive, che potrebbero influenzare negativamente il mercato delle criptovalute.

Un altro aspetto evidenziato da Ju è il cambiamento nella distribuzione dei possessori di Bitcoin. Mentre i detentori di lunga data stanno trasferendo i loro asset a nuovi investitori e istituzioni, la partecipazione del pubblico retail rimane relativamente limitata. Questo fenomeno potrebbe giocare un ruolo cruciale nel sostenere il mercato in caso di turbolenze economiche più ampie, ma potrebbe anche indicare una maggiore volatilità a breve termine.

Nonostante le dichiarazioni di Ju, il mercato del Bitcoin resta instabile.

Pepe Unchained raccoglie 7,6 milioni di dollari in presale e cattura l’attenzione degli investitori

Pepe Unchained (PEPU) emerge come la principale scelta nel panorama delle criptovalute meme, distinguendosi per l'adozione di una blockchain di Layer-2 di Ethereum. L'ambizione centrale di questo progetto, però, è di accumulare i capitali essenziali per l'elaborazione di una piattaforma blockchain proprietaria, la “Pepe Chain”.

L' abbinamento tra la cultura pop dei meme, che in questo progetto è rappresentata dalla famosa Pepe The Frog, e l'ambizione della Pepe Chain, ha rapidamente attratto l'interesse degli investitori. Questo interesse si è manifestato con un'impressionante raccolta di oltre 7,6 milioni di dollari in un breve periodo e con un’enorme community online che parla del progetto.

Al momento attuale, i token PEPU di Pepe Unchained possono essere acquistati al prezzo di 0,0089461 dollari ciascuno e l’investimento permette un APY del 254%. Tuttavia, con l’avanzare delle fasi di presale il prezzo del token è destinato a salire e il suo APY a scendere, rendendo il progetto maggiormente remunerativo per gli investitori che ne riconoscono le potenzialità nelle sue fasi iniziali.

Le modalità di pagamento accettate includono ETH, BNB, USDT e carte di credito, rendendo l'accesso alla criptovaluta estremamente versatile e alla portata di un vasto pubblico di investitori. Per saperne di più su questo nuovo progetto leggi anche “Previsioni Pepe Unchained”.

