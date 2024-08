Eleonora Duse a Torino: l'angoscia, la disperazione, ma anche i suoi successi

Di lei, in terra sabauda, si ricordano i successi ottenuti nell'anno 1883, il primo novembre, quando venne messa in scena la Fedora di Sardou. Ma anche quelli dell'anno successivo, quando vennero rappresentati "La signora delle camelie", "La contessa Maria" e "Adriana Lecovreur".

"Salvami da questa spaventosa nemica che mi persegue e mi opprime, salvami dalla solitudine che è quì nel silenzio della mia camera". E ancora: "Ma pensa, pensa a quel che, in me, è tuo. O Martino! È questo l'amore? È questo il padre?"

Anni dopo, in un'intervista raccontò l'angoscia di una notte in cui era arrivata a pensare anche al suicidio: "Vagai per Torino, nei quartieri pieni di silenzio e senza luce, poi in quello delle donne di malaffare, poi fino alle rive del fiume. [...] Vidi l'acqua scura che scorreva sotto di me, e non ebbi il coraggio. Allora tornai indietro. Rientrai nella mia stanza e mi lasciai cadere sul letto, senza forze, gelata dal freddo."