Gaming, quali sono le software house più grandi al mondo?

Risulta impossibile passare in rassegna le software house, vale a dire le aziende produttrici legate ai software, senza citare per prima Microsoft. L’azienda è certamente passata alla storia per tutti i prodotti targati Windows e senza dubbio tra i prodotti di punta c’è l’Xbox, che si spartisce il mercato delle console con pochi altri grandi colossi del mondo videoludico.

I nomi che seguiranno non sono pensati in ordine di importanza perché sarebbe difficile stabilire gerarchie tra veri e propri colossi in grado di generare annualmente miliardi di fatturato. Ma oltre all’azienda creata da Bill Gates, è doveroso menzionare anche Epic Games. La sua fondazione è tutto sommato recente e si colloca nel 1991, anche se a quel tempo era denominata Potomac Computer System. Ad oggi è conosciuta in tutto il mondo grazie alla creazione di Fortnite. Lo scorso dicembre il videogioco ha infranto il record precedentemente detenuto arrivando a 44 milioni di giocatori in contemporanea.

Rivale per eccellenza di Xbox è PlayStation e non esiste questo brand se non si menziona anche Sony. Il lancio della console di prima generazione risale ai primi anni Novanta ed è in quegli anni che sono apparsi sul mercato titoli che hanno fatto la storia come Spyro e Crash Bandicoot. Questi personaggi sono diventati talmente celebri da diventare iconici e senza tempo, conosciuti anche dalle generazioni attuali nonostante siano passati decenni dal loro sbarco sul mercato. Altrettanto famosa è senza dubbio la Nintendo, l’unica la cui fondazione risale addirittura al 1889: in quel momento, ovviamente, la produzione riguardava esclusivamente le carte da gioco e solo diversi decenni più tardi si è approcciata al mondo dei videogiochi e delle console. Indimenticabile è stato l’approdo nel mercato internazionale del celebre GameBoy, che per decenni ha rappresentato il primo ed unico esempio di console portatile. Tra i successi più iconici dell’azienda c’è Super Mario, ma l’elenco sarebbe molto più lungo e conta franchising importanti e celebri come i Pokémon (capaci di avere non solo una serie di videogiochi ma anche carte, linee di abbigliamento, film e cartoni animati).

Se queste grandi software house dominano il mercato e per riconoscerle basta citare il nome, per altre è spesso richiesto di fare anche un elenco dei giochi prodotti, divenuti più iconici dell’azienda stessa. È il caso di Ubisoft, azienda francese fondata nel 1986 e creatrice del franchising di Assassin’s Creed. Altre case di produzione sono invece legate in maniera indissolubile alle discipline sportive: è il caso di EA, Electronic Arts, famosa in tutto il mondo per i titoli legati al calcio come FIFA. Rientra in quest’ultima tipologia anche Rockstar Games, società sorta nel 1998 e passata alla storia per la creazione di GTA, Grand Theft Auto, considerato tra i primi open world della storia dei videogiochi.

Ben diverse sono invece le società che si occupano dell’elaborazione di app per giocare o videogiochi online e solo in alcuni casi possono coincidere. In ogni caso, diversi produttori impegnati a sviluppare vari tipi di slot online possono configurarsi come un gigante del settore. In questo caso possono essere menzionate realtà di grandi dimensioni come Play’n Go, Microgaming, Novomatic o ancora NetEnt.