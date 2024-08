In pieno centro a Torino c'è l'angolo dei murales dedicati ai cantanti: scoprite dove si trova

In pieno centro a Torino c'è l'angolo dei murales dedicati ai cantanti

Passeggiando in centro a Torino, in uno dei luoghi più frequentati della città, è possibile imbattersi in una serie di opere di street art dedicate a cantanti italiani famosi. Dove si trovano? Scopritelo con noi.

Gli artisti

Gli artisti raffigurati con la tecnica della poster art sono diversi: da Lucio Dalla a Franco Battiato, passando per Vasco Rossi e Laura Pausini, fino ad arrivare ad Amy Winehouse e Luciano Pavarotti a cui è dedicata una stella stile “Walk of Fame” di Hollywood. Alcune opere sono accompagnate da versi delle canzoni delle personalità citate, come “I treni di Tozeur” di Battiato.

Dove si trovano

A realizzarle è John Sale, già autore di poster dedicati ad Amadeus e Fiorello a Sanremo, che sui social si autodefinisce come “Social Urban Street Art Producer”. La collocazione è molto semplice: stiamo parlando dei portici di piazza Castello angolo via Po, lato sud.