Nel 2024 si allungano i tempi per acquistare casa: a Torino servono 137 giorni

I tempi di vendita a gennaio 2024 analizzati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa hanno evidenziato un leggero aumento: nelle grandi città si è passati da 104 giorni di gennaio 2023 a 108 di gennaio di quest'anno. Quattro giorni in più, dunque, per concludere le compravendite. Un aumento dovuto alla maggiore trattativa messa in campo da chi deve acquistare.

Solo ad Asti tempi più lunghi di Torino

Se guardiamo al Piemonte, vediamo che i numeri e i tempi di attesa sono ben superiori a quelli della media nazionale. A Torino, infatti, servono in media 137 giorni, mentre ad Asti si arriva addirittura a quota 150. Ad Alessandria tempi identici a quelli che si registrano sotto la Mole, poi arriva Novara con 128 giorni di attesa, quindi Vercelli (120), Biella (105).

A Bologna e Milano si fa più in fretta

Ancora una volta Bologna e Milano si confermano le città più veloci, rispettivamente con 68 e 72 giorni, in aumento di 18 e 17 giorni rispetto a un anno fa. I tempi più lunghi si segnalano a Palermo, 132 giorni, città in cui occorre più tempo per vendere una casa, seguita da Bari con 126 giorni. Nelle realtà dell’hinterland delle metropoli occorrono 137 giorni contro i 138 giorni di un anno fa.

Nei capoluoghi di provincia chi decide di vendere casa deve mettere in conto mediamente 131 giorni, un dato allineato rispetto a un anno fa quando ne occorrevano 130 giorni. Un leggero peggioramento quindi soprattutto nelle metropoli, compatibile con un mercato in flessione dal lato degli scambi caratterizzato da una maggiore prudenza da parte dei potenziali acquirenti.