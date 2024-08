Oltre 10 milioni dalla Regione per dodici interventi in provincia di Torino per lo sviluppo del territorio

Oltre 34,5 milioni di euro per il finanziamento di 47 progetti in altrettanti comuni del Piemonte, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione con il Poc, il programma operativo complementare (POC) di raccordo tra le programmazioni dei fondi strutturali 2014/2020 e 2021/27.





Gli interventi sono al centro di otto accordi di area così suddivisi: Alessandrino, con i comuni di Capriata d’Orba, Castellazzo Bormida, Cella Monte, Grondona, Mirabello Monferrato, Murisengo, Quattordio, San Salvatore Monferrato; Astigiano con i comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato, San Paolo Sobrito; Canavese, con i comuni di Bollengo, Forno Canavese, Leini, Montanaro e Verolengo; l’area Metromontana, per i comuni Candiolo, Cavour, Cercenasco, Moncalieri, Moncenisio, Settimo Torinese, Usseglio; Langhe, con Alba, Bossolasco, Magnano Alfieri, Montaldo Roero, Moretta, Neviglie, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Scarnafigi); il Nord Est, con Biella, Crescentino, Crevoladossola, Madonna del Sasso; le Alpi Mediterranee, con Bagnasco, Castelletto Uzzone, Ceva, Chiusa Pesio e la zona del Monviso, con i comuni di Cartignano, Montemale di Cuneo, Rittana e Robilante.

Il finanziamento da parte della Regione di questi otto accordi è di oltre 25 milioni a fronte di un co-finanziamento da parte degli enti coinvolti che va dal 10 al 20% dell'importo dell’intero progetto. Per quanto riguarda le aree afferenti la provincia di Torino vi è l’accordo di programma per l’area Metromontana che vale 7 milioni e 58mila euro per il finanziamento di 7 interventi e l’area del Canavese che vale 3 milioni e 847mila euro per cinque interventi.

Sono risorse importanti - commentano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Programmazione Ecocomica e Finanziaria Andrea Tronzano – che permettono a diversi comuni del nostro territorio di usufruire di finanziamenti utili per lo sviluppo del territorio che la Regione ha saputo intercettare per metterle a disposizione dei Sindaci. Un lavoro importante e un gioco di squadra quanto mai utile a favore della collettività piemontese e che dimostra ancora una volta con la buona amministrazione si ottengono risultati importanti”

“La Regione Piemonte è fermamente impegnata nell'investire in progetti ritenuti strategici confermano gli assessori Gianluca Vignale, Maurizio Marrone e il sottosegretario alla presidenza Claudia Porchietto. La cura e la manutenzione dell'arredo urbano e del patrimonio sono aspetti imprescindibili: con questo stanziamento dimostriamo una forte attenzione per il territorio nella consapevolezza che preservarlo significhi migliorare la qualità della vita delle persone.”

Metromontano: n. 7 Comuni, Euro 7.058.314,68;

Comune di Candiolo (Riqualificazione energetica palazzo civico del Comune di Candiolo);

Comune di Cavour Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione ala e portici comunali, piazza Sforzini);

Comune di Cercenasco (Adeguamento sismico e normativo scuola primaria);

Comun e di Moncalieri Ricollocazione delle attività del Corpo di Polizia Municipale nel fabbricato ex asilo nido palloncino blu 3° lotto Opere di completamento delle prime due fasi dell’intervento, consistenti in finiture interne);

Comune di Moncenisio riqualificazione dell’area delle ex casermette di Moncenisio - realizzazione di una struttura ristorativa con servizi di spa/wellness);

Comune di Settimo Torinese (Valorizzazione dell’area del complesso scolastico Martiri della Libertà all’interno del Borgo Nuovo - Stralcio 3 aree coop/scuola Martiri della Libertà);

Comune di Usseglio (Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia).

Canavese: n. 5 Comuni, Euro 3.847.780,89;

Comune di Bollengo (Lavori di messa a norma, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi “G. Gaglione” siti in via Biella);

Comune di Forno Canavese (Messa in sicurezza parcheggio comunale interrato tramite sopraelevazione con struttura multiuso);

Comune di Leini (Riconversione centro servizi cittadella dello sport in nuova sede scuola secondaria di I grado C. Casalegno – III lotto - aree esterne);

Comune di Montanaro (Lavori di messa in sicurezza e pratica C.P.I. del plesso scolastico di via Caffaro angolo via Ubertini);

Comune di Verolengo (Riqualificazione ambientale zona Cascinetta-Parco dei Briganti a fini ricreativo-turistici).