Juventus, le chance scudetto a poche ore dall’inizio del campionato

Mancano poche ore al via del campionato di Serie A 2024/2025 della Juventus che questa sera, alle 20.45, affronterà il Como. Tutti i tifosi juventini fremono nell’attesa di rivedere la propria squadra in azione e come si integreranno i nuovi innesti acquistati durante la sessione di calciomercato. I bianconeri hanno visto una vera e propria rivoluzione: dalla guida tecnica a diversi acquisti e cessioni che hanno modificato in modo significativo la struttura dell’organico. La curiosità è quella di vedere se questo stravolgimento farà tornare competitiva la Vecchia Signora per lo Scudetto.

Perché usare un bonus scommesse per puntare sulla Juve campione d'Italia

Un altro elemento da considerare è rappresentato dalle quote Scudetto offerte dai principali bookmaker. Attualmente, la Juventus non è la favorita numero uno per la vittoria finale. Questo ruolo è riservato all'Inter, seguita a ruota proprio dai bianconeri e dal Napoli. Questo posizionamento nelle quote indica che, pur essendo una delle squadre più forti, la Juventus non è vista come la candidata principale per il titolo. Ciò significa che, se si decide di scommettere sulla Juve, farlo con l'ausilio di un bonus scommesse può certamente ridurre il rischio.

Il mercato della Juve fin qui è da Scudetto?

Uno degli aspetti più determinanti nella corsa allo Scudetto è il mercato estivo, che spesso decide le sorti di un'intera stagione. La Juventus è stata molto attiva, con movimenti sia in entrata che in uscita che hanno fatto discutere tifosi e analisti. Ma è sufficiente per dichiarare i bianconeri candidati seri al titolo?

In entrata, la Juve ha cercato di rinforzare principalmente il centrocampo mettendo a segno due acquisti di assoluto livello: Douglas Luiz e Khéphren Thuram , figlio di Lilian Thuram. Inoltre, sempre in mediana Giuntoli sta provando a portare in bianconero Teun Koopmeiners, vero e proprio gioiello dell’Atalanta. Se dovesse riuscire il colpo, la Juventus avrebbe un centrocampo totalmente rinnovato e potenzialmente tra i migliori d’Europa. Questi innesti sono stati pensati per colmare le lacune evidenziate nella scorsa stagione e per fornire a Thiago Motta gli strumenti necessari per mettere in pratica la sua visione di gioco.

Tuttavia, la dirigenza bianconera deve sbrogliare alcune importanti matasse: la principale riguarda il futuro di Federico Chiesa. Il giocatore sembra voler cambiare aria dopo alcuni anni complicati sotto la gestione di Max Allegri, esonerato alla fine del campionato scorso . La valutazione però non convince le altre squadre che sembrano preferire attendere la fine del contratto a giugno del 2025.

Come giocherà la Juve di Thiago Motta?

La Juventus che vedremo in campo in questa stagione sarà, senza dubbio, diversa da quella delle annate precedenti. Thiago Motta, con la sua mentalità innovativa, porterà una ventata di novità tattiche e strategiche che potrebbero rivelarsi decisive. Ma come giocherà la nuova Juve?

Thiago Motta, in particolar modo a Bologna, ha spesso giocato con il 4-2-3-1. Dunque, in porta ci sarà sicuramente Michele Di Gregorio, uno dei volti nuovi di questa estate. In difesa, oltre a Bremer e Danilo al centro potrebbero trovare posto Cambiaso e Cabal. In mezzo al campo nessun dubbio: Thuram e Douglas Luiz e sulla trequarti potrebbe giocare Fagioli, in attesa di novità sul versante Koopmeiners. Sulle fasce ci sarà sicuramente Yildiz (nuovo numero 10) e, in attesa dell’arrivo di Nico Gonzalez, Weah potrebbe essere titolare data anche la situazione con Federico Chiesa, ormai messo fuori rosa da tecnico e società. Nessun dubbio anche sulla punta titolare: Dusan Vlahovic. Dalle prestazioni dell'attaccante serbo passerà molto probabilmente il destino dei bianconeri in questa annata.