Carcere Torino, Radicali Itailani: "Una polveriera. Solidarietà agli agenti per il tentativo di linaciaggio"

"Il carcere di Torino, come gran parte degli istituti penitenziari italiani, è una polveriera.

Lo ripetiamo da anni e lo abbiamo riscontrato in tutte le nostre visite di agosto. Pochi giorni fa siamo stati al carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino: la situazione è drammatica. Le celle sono in condizioni precarie, le strutture fatiscenti e piene di infiltrazioni, l’emergenza psichiatrica evidente. Il tentativo di linciaggio avvenuto ieri nei confronti dei componenti del consiglio di disciplina è, purtroppo, il risultato dell'incapacità del Governo di comprendere la gravità della situazione e a gire per arginare una situazione fuori controllo.

Condanniamo fermamente ogni forma di violenza. Durante la nostra visita al carcere di Torino, abbiamo chiesto ai detenuti di mantenere la calma e di portare avanti le proteste in modo pacifico.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla direttrice e agli agenti costretti ogni giorno a lavorare in un clima inaccettabile. Di fronte a questo dramma quotidiano, il Governo chiude gli occhi e prende tempo. Nulla su provvedimenti immediati, come amnistia e indulto, nulla di concreto sul medio e lungo periodo. Solo inutili e dannosi spot".

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani