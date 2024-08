Cortemilia: grande affluenza per i primi eventi della Fiera Nazionale della Nocciola

A Cortemilia bilancio più che positivo del primo fine settimana della Fiera Nazionale della Nocciola, con una grande affluenza di pubblico che ha interessato la passeggiata enogastronomica nel centro storico svoltasi sabato 17 agosto, in seguito alla cerimonia di inaugurazione, e anche il ricco programma di eventi di domenica 18 agosto, contando oltre 5.000 persone. Grande pubblico anche per la tappa del tour estivo dei Santi Francesi al Parco La Pieve, dove sotto il palco sono arrivate più di 1.500 persone.

L’attesa ora è per il concerto di Orietta Berti, in programma venerdì 23 agosto alle ore 21.30 al Parco la Pieve con ingresso libero e posti a sedere fino a esaurimento, con punto ristoro e servizio bar per il pubblico dalle 18.30. Mentre sabato 24 agosto, dalle ore 9 e per tutta la giornata, nel centro storico andrà in scena “Cortemilia Comics & Games”; alle 18 nel Palazzo comunale l’incontro “Nocciola, territorio e Turismo”, alle 19.30 l’apertura dello stand gastronomico “Casa Nocciola” nei locali del Convento Francescano, e alle 21 la serata in musica Dj set nel Parco La Pieve con Raf Enjoy.

Domenica 25 agosto, giornata di chiusura del lungo programma della Fiera, ci sono in cartellone diversi appuntamenti, ad iniziare dal mercato con la presenza di produttori delle diverse regioni italiane che dalle ore 9 animerà il centro storico; alle ore 10 nella Chiesa del Convento Francescano sarà consegnato il “Premio Fautor Langae Nocciola d’oro 2024”; alle 12.30 apertura di “Casa Nocciola”, dalle 15.30 “Prismabanda Street Band”, “Kinder Police” e “Cui da Ribote” animeranno le vie del centro storico, e alle ore 18.30 in piazza Oscar Molinari, Andrea Franchello presenta il libro “L’ispettore Noisette e il volto di piume”. Alle 19.30 riapre “Casa Nocciola” e alle 21 nei locali del Convento Francescano il gioco-quiz a squadre “Super Cervellone Quiz Game, lo show per tutti!”.