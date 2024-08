La nuova meme coin PlayDoge termina l'ICO domani 26 agosto. Ultimo giorno per investire in PLAY

Una delle prevendite di criptovalute di maggior successo del 2024 sta per terminare. L'ICO di PlayDoge (PLAY) terminerà domani 26 agosto alle 10:00 UTC, dopo aver raccolto ben 6,1 milioni di dollari in poche settimane.

Ci si aspetta che questa cifra sia anche più alta entro la data di chiusura, dato che gli investitori “last minute” acquistano generalmente le nuove meme coin prima del loro attesissimo lancio.

A causa della notevole domanda di PLAY e della sua richiestissima utilità legata al GameFi, alcuni importanti investitori la definiscono già una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Come PlayDoge ha raccolto oltre 6 milioni di dollari nella prevendita?

PlayDoge ha sicuramente impressionato gli investitori con la sua ottima performance in fase di prevendita, soprattutto considerando l'incertezza del mercato delle criptovalute in generale.

Tuttavia, l'elevata richiesta di token PLAY non deve sorprendere. I meme e il GameFi sono due delle nicchie più richieste in questo ciclo toro e PlayDoge li combina abilmente entrambi, fondendo l'iconico meme del Doge con la nostalgia del Tamagotchi.

Infatti, i giocatori possono ottenere una versione pixelata di Doge come proprio animale domestico virtuale, che possono gestire tramite un'applicazione per smartphone. Come per il Tamatgotchi, i giocatori devono nutrire, addestrare e giocare con il loro animale.

Tuttavia, PlayDoge offre ai giocatori un ulteriore incentivo in termini di criptovalute gratis. I giocatori possono completare una serie di avventure classiche in 2D e guadagnare token PLAY e punti esperienza gratuiti. Inoltre, i giocatori con il maggior numero di punti guadagneranno altri bonus e vantaggi.

Lo sviluppo di questo gioco play-to-earn è in anticipo sui tempi e il team di sviluppatori sta già diffondendo frammenti e immagini del gioco sui social media, con un'accoglienza ampiamente positiva da parte dei giocatori. L'applicazione sarà disponibile su App Store e Google Play subito dopo il lancio del token PLAY.

Come se non bastasse, i possessori di PLAY potranno mettere in stake i loro token e ottenere interessanti ricompense per lo staking. Infatti, PlayDoge è una delle rare meme coin a offrire ricompense per lo staking su entrambe le sue catene: Ethereum e BNB Smart Chain.

Non a caso, esperti come Felice Grimaudo, definiscono PLAY una delle migliori criptovalute da comprare in questo momento.

PLAY è davvero la migliore criptovaluta da comprare ora?

Il mercato delle criptovalute è sulla cresta dell'onda di una grande corsa al rialzo. Infatti, la Federal Reserve si appresta a tagliare i tassi di interesse il mese prossimo, mentre il candidato pro-cripto Donald Trump ha compiuto una notevole rimonta nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti.

Tenendo conto di questo scenario, le meme coin - in particolare le nuove meme coin - sono destinate a tornare sotto i riflettori. Gli investitori hanno già assistito alla mania delle meme coin all'inizio di quest'anno, quando alcuni early investors sono diventati milionari nel giro di una notte. Di conseguenza, gli investitori più accorti sono alla ricerca delle prossime meme coin da 100x e alcuni ritengono che PlayDoge possa essere una di queste.

Dopo tutto, PLAY non è una meme coin qualsiasi. Il suo meccanismo play-to-earn l'ha già separata dalla massa e ha attirato paragoni con token del calibro di Floki, Notcoin e Hamster Kombat. Come Floki, anche PlayDoge è una meme coin multi-chain con un proprio programma di staking, che attualmente offre ricompense pari al 74% (APY).

Pertanto, gli esperti che la definiscono una delle migliori criptovalute da comprare ora non stanno di certo esagerando. Grazie al suo status di token a bassa capitalizzazione, gli analisti ritengono che i primi investitori potrebbero ottenere rendimenti da 10x a 100x.

Tuttavia, restano solo poche ore per acquistare PLAY a un prezzo scontato. Considerando il clamore che circonda la nuova meme coin, non sarebbe una sorpresa se gli investitori che non sono entrati adesso nel progetto dovessero acquistarla a un prezzo molto più alto sul mercato aperto.

Gli acquirenti interessati possono visitare il sito web della prevendita di PlayDoge e utilizzare il widget per acquistare il token con un paio di clic. Si consiglia inoltre di seguire i suoi account X e Telegram per tenersi informati sugli ultimi aggiornamenti.

