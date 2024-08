Scattano le Paralimpiadi: 'Wonder' Carlotta Gilli e gli altri 11 piemontesi in gara a Parigi

Dopo la full immersion nelle Olimpiadi, per tutti gli appassionati di sport è tempo di Paralimpiadi : i Giochi, infatti, scatteranno mercoledì 28 agosto a Parigi con la cerimonia d'apertura in programma agli Champs-Elysées e in Place de la Concorde.

Gli atleti piemontesi, di nascita e acquisiti

Gli atleti con disabilità motoria piemontesi in gara nella capitale francese saranno 12 (sui 141 totali della spedizione italiana, record assoluto), alcuni nati sul territorio regionale e altri tesserati per società locali, impegnati in 8 discipline: tra questi, alcuni saranno a caccia di nuovi record e di vittorie, altri di affermazione internazionale e altri ancora esordiranno cercando di inserirsi tra i migliori; tutti, in ogni caso, pronti a dare il massimo.

Le “veterane” pluridecorate

" Il mio obiettivo è quello di essere protagonista, sarei già contenta di ripetere i risultati ottenuti tre anni fa a Tokyo ", ci aveva confidato ad aprile, durante l'inaugurazione della nuova piscina comunale nella sua Moncalieri . In Giappone Wonder Gilli aveva collezionato ben cinque medaglie, due delle quali del metallo più pregiato.

Chi non ha bisogno di presentazioni è sicuramente la torinese Carlotta “Wonder” Gilli (Rari Nantes Torino/Fiamme Oro), che a soli 23 anni può già vantare 10 record mondiali, 2 paralimpici, 6 europei e 27 italiani nel nuoto: alla sua seconda partecipazione ai Giochi, cercherà di migliorare il già ricco bottino ottenuto 3 anni fa a Tokyo, dove aveva conquistato 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo; Gilli sarà in gara nella categoria S13, riservata ad atlete ipovedenti, nelle specialità 100 farfalla, 100 dorso, 400 e 50 stile libero e 200 misti.

A seguirla a ruota c'è un'altra grande campionessa, questa volta nella scherma in carrozzina: stiamo parlando di Andreea Mogos (Fiamme Oro), che alla sua terza Paralimpiade può già vantare 1 argento e 1 bronzo ottenuti nel fioretto a squadre con Bebe Vio e Loredana Trigilia; insieme alle compagne di sempre, così come a livello individuale, proverà l'assalto alla gloria sia nella sciabola che nel fioretto categoria A (atleti con pieno movimento del tronco e buon equilibrio).

Una menzione speciale la merita Monica Contrafatto , una delle 3 “Charlie's Angels” italiane capaci di dominare la finalissima dei 100 metri femminili T63 (atleti con amputazione a una gamba e sopra il ginocchio) a Tokyo 2020. La velocista siciliana, originaria di Gela ma tesserata per la GSH Sempione '82 del Verbano-cusio-ossola, dopo 2 bronzi consecutivi è data in grande forma e andrà a insidiare il dominio finora incontrastato del duo composto da Ambra Sabatini e Martina Caironi; sicuramente ne vedremo delle belle.

Gli “esperti” che ci riproveranno

Nel gruppo degli “esperti” che, però, non sono ancora riusciti a centrare la gioia di una medaglia troviamo il valsusino Lorenzo Bernard (Team Equa), che dopo l'esordio di Tokyo 2020 nel canottaggio ci riproverà con il ciclismo nella classe MB (atleti con disabilità visiva in tandem), la casalese Veronica Silvia Biglia (CUS Torino), impegnata nella canoa classe VL2 (imbarcazione “Va'a”, atleti che spingono con braccia e busto, funzionalità parziale del tronco e delle gambe), il bergamasco Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi Torino/GS Paralimpico Difesa), impegnato nel tiro con l'arco W2, il romano Marco Cicchetti (GSH Sempione '82), impegnato nel salto in lungo T44 (atleti con disabilità ad un solo arto inferiore sotto il ginocchio e senza protesi).

I debuttanti

Chiudiamo, ma non per ordine di importanza, con i debuttanti attesi all'appuntamento con la storia: di questo gruppo faranno parte Riccardo Bagaini (nato in Svizzera ma anch'egli tesserato per la GSH Sempione '82), in gara nei 400 metri T47 (amputazione sotto il gomito a un solo arto superiore) e il novarese Roberto Lazzaro (TSN Galliate), impegnato nel tiro a segno classe SH2C (atleti in carrozzina con mancanza di funzionalità o gravi disabilità agli arti inferiori, con scarso o nullo controllo del tronco).

Inoltre, della spedizione azzurra fanno parte altri 7 piemontesi: la guida di triathlon Silvia Visaggi e gli official Barbara Arditi, Andrea Grassini ed Elena Grosso per il nuoto, Alessia Regis per il judo, Antonio Tosco per il tiro con l’arco e Fabrizio Monici per l’equitazione.