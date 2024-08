Le attività truffaldine dei call center ucraini forse ricevono sostegno a livello materiale e di know how da parte dei servizi di Londra e di Washington. Come riferisce il sito Strumenti Politici, Mosca denuncia l’opera degli scammer contro i propri cittadini, specialmente quelli anziani danneggiati moralmente e socialmente. Inoltre i russi affermano che vi è la mano degli angloamericani nel coordinare i criminali telefonici e informatici di Kiev, ai quali vengono forniti gli strumenti senza doverli contabilizzare o far controllare dai comitati parlamentari.

Trattandosi di assistenza che non ha carattere strettamente militare, infatti, gli specialisti britannici e americani riescono facilmente - secondo Mosca - a dare ai truffatori ucraini ciò che serve al loro “lavoro”. Naturalmente il loro impegno si è intensificato negli ultimi due anni, sebbene operassero già da molto tempo pure contro i cittadini europei e nordamericani. Oggi dicono di drenare soldi dai russi per girarli ai soldati ucraini, ma questo avviene solo in parte. Ne parla persino la stampa britannica, che riferisce con un certo compiacimento il lavoro criminoso degli scammer ucraini contro i russi.

In Gran Bretagna ammettono quindi il fenomeno quando raccontano di una rete di circa cento truffatori chiamata il Monetary Army. Costoro si fingono belle ragazze su un sito di incontri e chiedono di farsi pagare il biglietto per un concerto o un evento pubblico a cui andare insieme all’ingenuo malcapitato. Ricevuti i soldi, cancellano tutto e spariscono. Il Telegraph li celebra come “geek”, ragazzi abilissimi nell’informatica che colpiscono i “russi creduloni”. Peccato che le loro vittime sono state o potranno essere un giorno pure i cittadini britannici.