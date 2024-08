Il Rubiana Calcio ospita l’ASD Accademia Torino Calcio in mini ritiro

L’Accademia Torino Calcio è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Grugliasco (TO) in C.so Allamano 125. È nata nel 2018 per diventare in poco tempo un punto di riferimento del calcio piemontese maschile e femminile. I valori dell’Accademia Torino Calcio si basano sul proprio DNA, fatto di passione, lealtà sportiva e senso di appartenenza.

L’accademia è cresciuta nel tempo, grazie agli istruttori, preparati e pronti a far crescere in modo divertente gli atleti, grazie ai genitori che hanno creduto nel progetto e gli hanno affidato il bene più grande che esiste, i propri figli, le proprie figlie.

Oggi l'Accademia Torino Calcio, è per numeri di atleti ed atlete un punto fondamentale del tessuto sportivo piemontese, offrendo alle famiglie del territorio un posto sicuro dove far crescere i propri figli e le proprie figlie.

All'inizio della stagione 2023/24 l’accademia può annoverare oltre 360 atleti/e tesserati, oltre 40 collaboratori tra istruttori, responsabili e dirigenti.

Sul piano sportivo ha una bacheca con numerosi successi, tra i quali:

Campione Coppa Regionale U17

Vice-campione Coppa Regionale U19

Premio disciplina U15

4° posto al torneo internazionale di Garino U12

Campione Campionato Primaverile esordienti cat. 2010

Ma il successo più grande è sempre il sorriso dei suoi atleti e delle sue atlete che avrete modo di conoscere nella “due giorni” di Rubiana, nel corso dei festeggiamenti del Santo Patrono, durante la Festa di Sant’Egidio!

Informazioni e contatti ASD Accademia Torino Calcio

Telefono: 328.0016925

Email: info@accademiatorinofc.it

Sito web: https://www.accademiatorinofc.it/