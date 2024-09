Torino, proseguono i lavori per la nuova darsena sul Po: "Aumentiamo la fruizione turistica e sportiva"

Anche Torino avrà la sua darsena: il progetto di ripristino della navigazione sul Po, infatti, prevede la realizzazione di un bacino artificiale da utilizzare per il ricovero e la manutenzione delle imbarcazioni.

Il cantiere

Il cantiere è già stato avviato ed è situato nei pressi della passerella “Turin Marathon”, all'altezza del Palavela sul lato di corso Unità d'Italia e della scuola “Fioccardo” sul lato di corso Moncalieri. Gli utilizzi e gli obiettivi sono illustrati nel video pubblicato sul sito “Torinocambia”, che racchiude tutti gli interventi in corso di realizzazione in città: “Si tratta - si legge - di un ricovero delle imbarcazioni progettato come recupero e valorizzazione della naturalità della sponda destra (in direzione centro, ndr) del Po per aumentarne la fruizione turistica e sportiva in connessione con i parchi e i sentieri della collina”. Qui verrà anche costruito un locale per eventi divulgativi e informativi.

Il progetto generale