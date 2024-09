Lunedì riparte Mirafiori: per Torino finisce l'estate, ma le preoccupazioni non vanno in vacanza

Nel calendario torinese è ufficialmente il giorno in cui finisce l'estate. E' la riapertura di Mirafiori, che questa volta coincide con il 2 di settembre. Gli operai torneranno in catena di montaggio, anche se la pausa di agosto non ha contribuito a sgombrare i dubbi e le incertezze sul futuro di Stellantis.



Da lunedì, intanto, i lavoratori si ripresenteranno al proprio posto sia per quanto riguarda la 500Bev che per Maserati. Un elemento di novità positiva dopo i tanti stop che si sono moltiplicati nei primi mesi dell'estate 2024, facendo ricorso ad ampie dosi di cassa integrazione. Ma, come dicono i rappresentanti dei lavoratori, "Non si sa per quanto".

Le rsa della Fiom Cgil, in particolare, ricordano come "nel frattempo, noi con stipendi decurtati pesantemente, assistiamo attoniti al duello tra governo ed azienda, e saremo gli unici a perdere. Urge un sostegno al reddito a livello regionale e un'accelerazione sull'arrivo di nuovi prodotti".

Proprio in questi giorni, poi, è esplosa la polemica sulla destinazione-Polonia. "È una delle soluzioni trovate a Mirafiori Carrozzeria per fare lavorare, su base volontaria, una decina di operaie ed operai, oltre ad alcuni carrellisti". Ma l'accoglienza non è stata esattamente trionfale.



Commenti negativi anche dal resto del mondo economico torinese e piemontese. Come ribadisce Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte: "Quando all’industria si sostituisce la finanza, per ingordigia o semplice incapacità della proprietà, vanno in congedo la dignità del lavoro, lo sviluppo del territorio e le prospettive di crescita. La grande industria perde il suo onore in una fumosa bisca di affaristi".