Musica e natura in un binomio perfetto: a Ceresole Reale il concerto itinerante del Coro Artemusica

A conclusione della Masterclass “Lo spirito corale della natura” tenuta da Artemusica, si terrà sabato 31 agosto, con partenza alle ore 17 un interessante concerto itinerante in natura che prenderà il via dal Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso (salone della Regina del Grand Hotel) per svolgersi poi in natura in alcuni dei luoghi più suggestivi della “perla alpina” di Ceresole Reale.

Durante il concerto il Coro Artemusica eseguirà Musiche di Palestrina, Part, Mendelssohn, Schumann, Gyongyosi, Donati; Direttore DEBORA BRIA Pianoforte CARLO BELTRAMO.

Il concerto è gratuito ed è il momento finale della masterclass “Lo spirito corale della natura”, una esplorazione vocale e artistica nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, con esperienze dirette in natura come riarmonizzazione della persona e fonte di ispirazione artistica immersiva nella natura del Parco. Un repertorio accattivante tra antico e contemporaneo accompagna i coristi partecipanti nel mondo della percezione sonora ed emotiva, coinvolgendo l’ascoltatore nell’affascinante scenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Debora Bria formata al Conservatorio di Torino e Firenze, diplomata in Pianoforte con G. Sacchetti. Ha studiato armonia e contrappunto con A. Ruo Rui, Musica antica con E. Fadini, Didattica sperimentale con D. Bartolini, Musica pianistica del ‘900 con G. Cascioli. È direttore e fondatore del Coro Artemusica con il quale ha realizzato diversi CD e vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, in cui tra l’altro ha vinto numerose volte il premio come miglior direttore. Svolge concerti e collaborazioni artistiche in Italia e all’estero.

Carlo Beltramo formato al Conservatorio di Torino e Firenze, diplomato in Pianoforte con G. Sacchetti. Ha studiato composizione con A. Ruo Rui, Musica antica con E. Fadini, Didattica sperimentale con D. Bartolini, Musica pianistica del ‘900 con G. Cascioli, direttore di coro voci bianche con M. Mora e alla Scuola Superiore per Direttori di Coro di Arezzo. È pianista e fondatore del Coro Artemusica, Direttore del Coro Laboratorio di voci bianche e Docente di pianoforte ed educazione corale. Con Artemusica ha realizzato diversi CD e vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. Svolge attività concertistica, Duo pianistico con Debora Bria, conferenze, stage e atelier musicali sul Pianoforte e sulla formazione e direzione di Coro.

Le Gran Paradiso Masterclass si svolgono grazie alla disponibilità dell’Ente Parco nel Salone del Grand Hotel di Ceresole Reale (TO), spazio che conserva l’architettura tipica di fine ottocento quando fu frequentato dalla regina Margherita, il Duca degli Abruzzi, il Re Umberto I e Giosuè Carducci.

Dopo quella di scrittura creativa con Mariella Martucci svoltasi a inizio luglio e questa di canto corale con Artemusica di fine agosto, ci sarà dal 3 all’8 settembre anche quella di danza contemporanea “Danza Natura” a cura della Fondazione Egri Danza Per informazioni e iscrizioni: melissaboltri@egridanza.com.

Si tratta di tre corsi di specializzazione rivolti ad allievi e professionisti delle discipline dello spettacolo, incentrati sul rapporto tra arte e natura, caratterizzati da una forte immersione nell’ambiente del Parco in cui domina la Natura, qui intesa come fonte di ispirazione artistica e come contesto e origine del processo creativo. I partecipanti effettueranno momenti di training direttamente nell’ambiente alpino al fine di sperimentare en plein air il processo di ispirazione e la loro pratica artistica e ai corsi viene sempre abbinata una escursione nel Parco condotta da una Guida del Parco, per sensibilizzare alle tematiche ambientali in sintonia con gli obiettivi di tutela, protezione e ricerca scientifica del Parco, per la valorizzazione del suo patrimonio naturalistico.

Le Masterclass sono organizzate da Compagni di Viaggio con il patrocinio del Comune di Ceresole Reale e del Parco Nazionale Gran Paradiso e in collaborazione con ITUR e con Perle Alpine.

Il progetto delle Masterclass è stato anche uno dei progetti vincitori del premio legato alle iniziative sostenibili nel Parco nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS.