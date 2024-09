Crisi senza fine per l'automotive, a Ciriè scioperano i lavoratori di Sfc Solutions: 317 posti a rischio [FOTO]

Crisi senza fine per il mondo automotive torinese: sono infatti 317 i lavoratori della Sfc Solutions di Ciriè che oggi scioperano per richiamare l'attenzione sulla crisi che interessa la loro azienda. Gli addetti incrociano le braccia per un’ora e mezza a ogni turno (con presidio). Dalle 9.30 alle 11, dalle 16.30 alle 18 (con presidio all’ingresso dell’azienda) e dalle 3 alle 4.30 del 4 settembre.