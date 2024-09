A settembre a Torino test gratuito di screening per l'epatite C: ecco come prenotarsi

Da sabato 7 settembre a domenica 29 dicembre 2024, le persone nate tra il il 1969 e il 1989 potranno effettuare un test gratuito di screening per l’epatite C presso l’HUB vaccinale Lingotto di via Fenoglietti 15. Il test si potrà effettuare, previa prenotazione tramite il CUP Piemonte, sabato e domenica.