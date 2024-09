eVISO sponsor di Bra's presente al Ristorante del Cambio di Torino per celebrare le eccellenze del territorio [VIDEO]

C'era anche eVISO alla presentazione delle iniziative legate alla manifestazione Bra's, il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra che ritorna per una quarta edizione da record, dal 19 al 22 settembre 2024, con quattro giornate di eventi.



Presenti all’evento Lorenzo Cagna e Cristina Baldi, Sales Manager di eVISO, azienda specializzata nella fornitura di luce e gas ed in forte crescita grazie all’impegno nell'innovazione e nella qualità del servizio offerto ai clienti, come sponsor e partner energetico delle eccellenze.



eVISO opera su tutto il territorio nazionale, offrendo soluzioni energetiche innovative e personalizzate. Con la rete diretta e i propri consulenti copre principalmente la zona del Nord-Ovest. La missione di eVISO è di essere a fianco delle imprese, accompagnandole nel loro percorso di successo grazie alla tecnologia.



Abbiamo parlato con Lorenzo Cagna Sales Manager per eVISO della stretta sinergia con il territorio di Bra insieme per questo evento presentato in una delle location più rinomate della ristorazione piemontese.

Per contatti: info@eviso.it – telefono 0175 44648