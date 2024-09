Chi sta uccidendo l’orecchietta? Il fenomeno dello Spaghetto all’assassina barese a Carmagnola!

Un Week end col botto a Viva la Puglia sabato 7 Settembre dalle 16.00 a CasaPuglia con il Talk Degustazione “Chi sta uccidendo l’Orecchietta “ ,il fenomeno dello Spaghetto all’Assassina Barese : Marco Fedele : ne parla con Rocco Moliterni - Giornalista esperto di enogastronomia e arti visive collabora con la Stampa e il giornale dell'arte e Pugliese DOC, Paola Nardo Direttrice Marketing Pasta Girardi , la Sommelier Laura Vittoria Tuninetti e per il laboratorio orecchiette Silvana Palese e i vini di Agri Girardi .

Viva la Puglia vi aspetta tutti i giorni negli orari della fiera con tutte le specialità Pugliesi Orecchiette,Bombette di Martina Franca ,Panzerotti, Focaccia Barese, le Friselle di Monopoli, i Pasticciotti Leccesi …e non può mancare il Peperone di Carmagnola che accompagnerà numerose ricette che troviamo presentate negli Show Cooking di questo week end a Casa Puglia a cura di alcuni Ristoratori Carmagnolesi e Domenica 8 Settembre ospite lo Chef Domenico Volgare Fuzion Torino a Casa Puglia è allestita nei Giardini Unità d’Italia ed è dedicata alla cucina regionale pugliese ospitando anche tradizione ed enogastronomia del Territorio .

CASA PUGLIA Uno spazio all’interno del “Villaggio Viva la Puglia” nei Giardini Unità d’Italia della 75° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola ci anticipa Marco Fedele direttore creativo e comunicazione di Viva la Puglia , giornalista ed esperto di comunicazione enogastronomica e Pugliese DOC dove nell’arco dei 10 giorni si alterneranno forum, talk show, workshop, convegni, cooking show, degustazioni e attività dedicate a far riscoprire le radici pugliesi .

PROGRAMMA:



VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 19.00

APERIPUGLIA CON DEEJAY- SET

Ricette musicali , pop folk e cantautori del Sud a cura di Radio Tarallo

Ore 19.00

TALK OSTERIA PUGLIESE “LE RADICI CA TIENI”

MENU’ DEL GIORNO OSTERIA PUGLIESE su prenotazione :

Menù degustazione :

Antipasto misto Pugliese & Friselle , Orecchiette alla Crudaiola e Bicchiere di Vino o Acqua

€ 15.00

Info e prenotazioni 349 4179852

Ore 21.00

SPETTACOLO : “I Melannurca”

il calore e lʼallegria del Sud Italia in un viaggio fra Pizziche , Tammurriate e Tarantelle

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 11.30

La tradizione Pugliese a colazione tra dolce e salato







ore 16.00 > 18.00 :

CASA PUGLIA - Marco Fedele presenta il TALK “Storie Diggiù’ “Chi sta uccidendo l’Orecchietta “ e il fenomeno dello Spaghetto all’Assassina Barese ...ne parliamo con ROCCO MOLITERNI - Giornalista esperto di enogastronomia e arti visive collabora con la Stampa e il giornale dell'arte e Pugliese DOC , Paola Nardo Direttrice Marketing Pasta Girardi , la Sommelier Laura Vittoria Tuninetti e per il laboratorio orecchiette Silvana Palese

Tutti insieme per scoprire chi è il Colpevole .

Segue degustazione piatti con abbinamento dei Vini della Azienda Vinicola Agri Girardi di Acquaviva delle Fonti (BA) – .



Ore 18:30

APERIPUGLIA

con Deejay- set ricette musicali , pop ,folk e cantautori del Sud a cura di Radio Tarallo



Ore 21.00

TRIBUTO VASCO ROSSI “SENSAZIONI FORTI DI MIROX”

Un’ esperienza live coinvolgente che ricrea la magia dei concerti rock per ogni tipo di pubblico

DOMENICA 8 SETTEMBRE



Ore 11'00

LA TRADIZIONE PUGLIESE A COLAZIONE TRA DOLCE E SALATO Il Pasticciotto Leccese

LABORATORIO

16.00 - 18.00.

CASA PUGLIA Impariamo a fare la Focaccia Pugliese e altre specialità con lo Chef Domenico Volgare Ristorante Fuzion Torino - “Focaccia Pugliese al Caffè con Pomodoro e Peperoni Arrostiti” segue degustazione gratuita.





Ore 19.00 LABORATORIO DI PIZZICA E TAMBURELLO



Ore 21.00

SPETTACOLO “ Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sud

PROGRAMMA SPETTACOLI F dalle ore 21.00 :

DOMENICA 8 “ Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sud –



Area Palco : Nello spazio Spettacolo la programmazione degli appuntamenti riguarda un ricco programma di gruppi folkloristici di musica popolare dove il pubblico potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese tra cui VENERDI 6 “ IMelannurca” il calore e l'allegria del Sud Italia un viaggio fra Pizziche , Tammurriate e Tarantelle ,SABATO 7 TRIBUTO VASCO ROSSI “SENSAZIONI FORTI DI MIROX” Un’ esperienza live coinvolgente che ricrea la magia dei concerti rock per ogni tipo di pubblico.





PARTNER



L’Azienda Agricola AGRI GIRARDI si è sviluppata in Puglia, una decina di anni fa, nel Comune di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. La murgia barese offre vitigni autoctoni, terreni calcareo-argillosi, ricchi di falde acquifere e dove le escursioni termiche notturne assicurano ai vini un’ottima acidità, struttura e sapidità con uve coltivate ad alberello e spalliera con pochi grappoli di alta qualità.





PASTA GIRARDI: Show Cooking e degustazioni in collaborazione con Pasta Giradi e Pasta DaSempre partner di “Viva La Puglia” per le Orecchiette e la Pasta Fresca . Pasta DaSempre è la grande storia della pasta fresca al mercato. Porta i suoi prodotti nei mercati all'aperto di Italia, Francia, Germania e Spagna. DaSempre una storia di famiglia che continua.



Granarte Apulian Bakery

La nostra storia nasce circa 20 anni fa e ci siamo adattati via via alle esigenze della clientela.

Siamo un azienda di produzione e commercializzazione di prodotti da forno nello specifico ( taralli tradizionali, friselle, biscotti, e tanto altro).

I nostri prodotti sono interamente fatti a mano e rispettano le tradizioni locali pugliesi, usiamo materie prime strettamente locali per dare vita ad un gusto "100% gusto autentico della puglia" che tra l'altro e il nostro slogan.

Siamo in forte crescita ed espansione cercando di portare i nostri prodotti al di fuori della nostra regione, per questo abbiamo colto l'occasione di partecipare a questo evento per fare conoscere a tutti i nostri sapori.

Passate a trovarci e non vi pentirete.

Vi aspettiamo.

www.granartebakery.com





Informazioni, contatti e orari



E-mail: info@cucinadipuglia.it

Sito web: www.cucinadipuglia.it

Info: cell. 345 007 2656

Comunicazione ed Eventi: cell. 349 4179852

Ci puoi trovare su Facebook e Instagram

ORARIO FIERA: da lunedì a venerdì: ore 18 ● 24 | sabato e domenica ore 10 ● 24

Tutti i giorni laboratori, Showcooking e degustazioni gratuite fino ad esaurimento posti : info 3494179852

Casa Puglia e Laboratori: ingresso libero fino esaurimento posti